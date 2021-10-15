Tıp fakültesi öğrencisinin, Rektör Tabakoğlu ile yaşadığı diyalog hayatını değiştirdi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne birincilikle yerleşen Gamze Sabaz, çocukluk hayalinin gerçek olduğunu ve bu hayalinin gerçekleşmesine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun vesile olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Gamze Sabaz, yıllar önce kurduğu hayaline kavuştu. Çocukluğundan itibaren doktor olma hayali kuran Gamze Sabaz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dereceyle girdi. Hekimlik mesleğinin ilk adımı olan beyaz önlüğünü giyen Gamze Sabaz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmasında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile yaşadığı bir diyaloğun etkili olduğunu söyledi.

20212022 eğitimöğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Gamze Sabaz, üniversite tercihlerinde ilk sıraya yazdığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne birincilikle yerleşti. Trakya Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrenciler için düzenlenen geleneksel “Beyaz Önlük Giyme Töreni”ne katılan ve dönem arkadaşları adına bir konuşma yapan Gamze Sabaz, hayalini gerçekleştirmesinde Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun kendisine güç verdiğini ve mutluluk yaşattığını dile getirdi.

Tıp fakültesini kazanmadan önce zorlu bir hazırlık dönemi yaşayan ve bu sürecin büyük bölümünü Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde ders çalışarak geçiren Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi mezunu Gamze Sabaz, törende yaptığı konuşmada çocukluk hayalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Tıp fakültesini kazanmak için azimle ve sabırla çalıştığını ifade eden Gamze Sabaz şunları söyledi:

“Bundan tam bir yıl önce üniversitemiz kütüphanesinde ders çalışarak sınava hazırlanırken Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu kütüphaneye bir ziyaret gerçekleştirdi. O gün aramızda, belki de bugün burada olmama vesile olan bir konuşma yaşandı. Rektörümüz bana ne okumak istediğimi sorduğunda cevabım tıp olmuştu. Kendisi de bana ‘Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini’ kazan, beyaz önlüğünü kendi ellerimle giydireceğim demişti. O gün için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu zorlu çalışma yolunda en çok ihtiyaç duyduğum şey motivasyondu. Rektörümüzün bu sözü bana güç verdi, iyi bir motivasyon kaynağı oldu. O gün yaşadığım duygu bende daha büyük başarma azmi uyandırdı. O yüzden burada olmak benim için gerçekten mutluluk verici. Yıllarca kazanmak için emek verdiğim hekimlik mesleğine ilk adımı attığım ve bunu Trakya Üniversitesi’nde başardığım için gururluyum.”

Programda açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

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