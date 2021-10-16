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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaağaç Kabak Festivali, renkli görüntülerle başladı

DHA

Karaağaç Kabak Festivali, renkli görüntülerle başladı


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de arazileri Meriç ve Tunca Nehri ile sulanan Karaağaç Mahallesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Karaağaç Kabak Festivali, renkli görüntülerle başladı. İki gün sürecek festivalde yemek yarışmasının yanı sıra oluşturulan kurgusal setlerde fotoğraf atölyesi çalışmaları yapılacak.
Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Karaağaç Kabak Festivali başladı. Kentte tarımın merkezi olarak bilinen Karaağaç Mahallesi girişinde bir davet bahçesinde düzenlenen festival kapsamında Edirne Belediye Bandosu, halk oyunları ekipleri, aşçılar ve protokolden oluşan ekip mahallede kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından Edirne Belediye Bandosu konser verdi, halk oyunları gösterisi düzenlendi.
Edirne'de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin 'kabak' temalı ürünleriyle donattığı stantların açıldığı festival alanında iki gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler yapılacak. `Kabak tadı veriyoruz´ isimli yemek yarışmasının da düzenleneceği festivalde oluşturulan kurgusal setlerde ise fotoğraf atölyesi çalışmaları yapılacak.
'HERKESİ BEKLİYORUZ'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, festivale herkesi davet ederek, "Kadim şehir Edirne'de bugün Karaağaç Kabak Festivali'nin açılışını yapmış bulunuyoruz. Birbirinden farklı etkinliklerimiz iki gün boyunca sürecek. Yemek yarışmamız var, özellikle kadınlarımızın katılımıyla 'Kabak tadı veriyoruz' adıyla yemek yarışmamız var, halk oyunlarımız var, birbirinden kıymetli aşçı ve şeflerimiz var. Bunların yanında kabak oyma sanatımız var, müzik var. Hep birlikte hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerimizle beraber ilki gerçekleştirilen festivalimize herkesi davet ediyoruz" dedi.
Festivalde gençlere de yeteneklerini sergilemeleri için fırsat tanıdıklarını söyleyen Soytürk, "Valilik himayelerinde kurulan kadın kooperatiflerimizin el emeği ürünleri var. Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız burada. Şehirde yaşayan çocuklarımız yeteneklerini sergiliyorlar, onlara fırsat veriyoruz, onların özgüvenlerini kazanmalarına vesile oluyoruz. Aslında bu topyekun bir festival olsa da içerisinde bir çok unsuru barındırıyor" diye konuştu.
'BU TOPRAKLARDA YETİŞEN HER ÜRÜN KIYMETLİ'
Meriç ve Tunca Nehri'nin suyuyla sulanan Karaağaç Mahallesi'nde yetişen her ürünün çok kıymetli olduğunu kaydeden Soytürk, "Şehrimiz haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Lavanta Festivali'nden sonra şimdi de kabak festivali ile şenleniyor. Özellikle Meriç ve Tunca suyuyla sulanan bu topraklar çok kıymetli topraklar. Buradaki Karaağaç kabağı da çok kıymetli. Şeflerimiz çok inanılmaz bir aromasının olduğunu söylüyor. Hakikaten bu topraklarda yetişen her ürün kıymetli" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-10-16 14:11:03

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