Karaağaç Kabak Festivali'ne 15 bin kişi katıldı

Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Karaağaç Mahallesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Karaağaç Kabak Festivali, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. İki gün süren festivalde yemek yarışması, konserler ve kurgusal fotoğraf atölyeleriyle yaklaşık 15 bin kişi ağırlandı.

Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Karaağaç Kabak Festivali kentte tarımın merkezi olarak bilinen Karaağaç Mahallesi girişinde bir davet bahçesinde gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin 'kabak' temalı ürünleriyle donattığı stantların açıldığı festival alanında iki gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler yapıldı. `Kabak tadı veriyoruz´ isimli yemek yarışmasının da düzenlendiği festivalde oluşturulan kurgusal setlerde fotoğraf atölyesi çalışmaları yapılırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Farklı liseler ve ortaokullardan öğrencilerin konserleri ve halk oyunları gösterileriyle renklenen festivale yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

'ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, festivalin başrolünü yörenin lezzeti kabağın oluşturduğunu ifade ederek, "Edirne Valiliği himayelerinde ilkini gerçekleştirdiğimiz Karaağaç Kabak Festivalimiz beklentimizin çok üzerinde ziyaretçi akınına uğradı. Yaklaşık 15 bin ziyaretçi geldi. Yemek yarışması, halk oyunları, konserlerle renklendi festival. Ama tabii ki en önemli nokta bu toprakta yetişen, İstanbul'daki bir çok şefin özellikle kullandığı kabağı tanıtıyoruz. Festival devam ediyor ama beklentimizin çok üzerinde ziyaretçiyle" diye konuştu.

'İL DIŞINDAN YOĞUN KATILIM OLDU'

İl dışından da yoğun katılım olduğunu söyleyen Soytürk, "Yoğun bir katlım var. İl dışından gelen çok ziyaretçimiz var özellikle. Dün dijital platformdan paylaşıldıktan sonra bugün görüp gelen çok kişi oldu. İstanbul'dan yoğun katılım oluyor. Şehrimiz zaten kültür, doğa, tarih ve inanç turizminin başkenti. İnsanlar gelmişken festival alanını ziyaret ediyorlar" dedi.

'BU TOPRAKLARDA YETİŞEN HER ÜRÜN KIYMETLİ'

Meriç ve Tunca Nehri'nin suyuyla sulanan Karaağaç Mahallesi'nde yetişen her ürünün çok kıymetli olduğunu kaydeden Soytürk, "Şehrimiz haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Lavanta Festivali'nden sonra şimdi de kabak festivali ile şenleniyor. Özellikle Meriç ve Tunca suyuyla sulanan bu topraklar çok kıymetli topraklar. Buradaki Karaağaç kabağı da çok kıymetli. Şeflerimiz çok inanılmaz bir aromasının olduğunu söylüyor. Hakikaten bu topraklarda yetişen her ürün kıymetli" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

