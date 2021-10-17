Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

Edirne’de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli Selimiye Camisi'ne akın etti.



Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli vatandaş, Selimiye Camisi'ne ve kentteki diğer camilere akın etti. Yatsı namazında Selimiye Camisi'ne giden vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz kılıp dua etti. Selimiye Camisi'nde namaz kıldığı için çok mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Yasin Seyhan, “Edirne’de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) seneyi devriyesindeyiz. Mimarların ustası Mimar Sinan’ın yapmış olduğu Selimiye Camisi'ndeyiz. Her sene burada namazımızı kılıyoruz ve bu senede burada namazımızı kılabildiğimiz için şükrediyoruz. Mevlit Kandili gününde hepimiz neşe içindeyiz. İnşallah daha nice kandilleri burada görmek bize nasip olur” dedi.

Namazın ardından cemaate dışarıda kandil simidi ve lokum dağıtıldı.

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