Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

İHA

Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

Edirne’de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli Selimiye Camisi'ne akın etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli vatandaş, Selimiye Camisi'ne ve kentteki diğer camilere akın etti. Yatsı namazında Selimiye Camisi'ne giden vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz kılıp dua etti. Selimiye Camisi'nde namaz kıldığı için çok mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Yasin Seyhan, “Edirne’de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) seneyi devriyesindeyiz. Mimarların ustası Mimar Sinan’ın yapmış olduğu Selimiye Camisi'ndeyiz. Her sene burada namazımızı kılıyoruz ve bu senede burada namazımızı kılabildiğimiz için şükrediyoruz. Mevlit Kandili gününde hepimiz neşe içindeyiz. İnşallah daha nice kandilleri burada görmek bize nasip olur” dedi.
Namazın ardından cemaate dışarıda kandil simidi ve lokum dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaağaç Kabak Festivali'ne 15 bin kişi katıldı
YEREL HABERLER Karaağaç Kabak Festivali'ne 15 bin kişi katıldı
Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, Tekirdağ'da arttı
YEREL HABERLER Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, ...
Tarih araştırmacısı Bayatlı: Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu
YEREL HABERLER Tarih araştırmacısı Bayatlı: Venedik, Edirne'den ...
"Karaağaç Kabak Festivali"nde yemekler yarıştı
YEREL HABERLER "Karaağaç Kabak Festivali"nde yemekler yarıştı
Edirne’de “Karaağaç Kabak Festivali” renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Edirne’de “Karaağaç Kabak Festivali” renkli ...
Karaağaç Kabak Festivali, renkli görüntülerle başladı
YEREL HABERLER Karaağaç Kabak Festivali, renkli görüntülerle başladı
Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları Edirne’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları Edirne’de bir ...
Edirne’de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı
YEREL HABERLER Edirne’de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı
Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Enez'de aç kalan köpekler 9 tavuk ve 1 horozu telef etti
YEREL HABERLER Enez'de aç kalan köpekler 9 tavuk ve 1 horozu telef ...
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın ...
Tıp fakültesi öğrencisinin, Rektör Tabakoğlu ile yaşadığı diyalog hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Tıp fakültesi öğrencisinin, Rektör Tabakoğlu ile ...
Fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitimleri ...
Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha çok bakteri var
YEREL HABERLER Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 ...
'İnsanlar kanıksamış ama salgın yabana atılacak gibi değil'
YEREL HABERLER 'İnsanlar kanıksamış ama salgın yabana atılacak gibi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.