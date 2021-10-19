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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Gürkan’ın yargılanmasına devam edildi

İHA

CHP'li Gürkan’ın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi gecesi bir türkü barda kadeh kaldırarak darbeyi kutladığı ileri sürülen CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, görüntülerinin basına sızmasının ardından o görüntülere ilişkin, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçlarından “müşteki sanık” olarak tutuksuz yargılanmasına devam edildi.
Edirne 3. Asliye Ağır Ceza Mahkemesindeki görünen davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu M.T. ile tutuksuz yargılanan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, O.K, Ş.G. S.A, S.Y. ve Bulgaristan'da bulunan Ş.B'nin avukatları katıldı. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay önce gelip teslim olan ve tutuklanan M.T, Edirne Kapalı Cezaevi'nden mahkemeye SEGBİS'le bağlanarak ifadesini verdi. Mahkeme heyeti, M.T'nin tutukluluğunun devamına, sanıkların ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi.
15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimini, türkü barda kadeh kaldırarak kutladığı görüntülenen CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, kadeh kaldırma ve şarkı söyleme görüntülerinin basına yansımıştı. Öyle ki Gürkan'ın o geceye ait görüntülerini yok etmek için mafya ile anlaştığı ve görüntüleri elinde bulunduran Ş.B.’ye işkence yaptırdığına dair iddialar kamuoyunda geniş yer bulmuştu.
Mahkeme heyetinin kararıyla dava, 4 Şubat Aralık 2022 tarihinde görülmek üzere ertelendi.

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