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İpsala Kaymakamı Güngör, tır şoförlerinin sıkıntılarını dinledi “İpsala Sınır Kapısı modernizasyonu tamamlandı”

İHA

İpsala Kaymakamı Güngör, tır şoförlerinin sıkıntılarını dinledi “İpsala Sınır Kapısı modernizasyonu tamamlandı”

Edirne’nin İpsala İlçe Kaymakamı Erdem Güngör, tır şoförlerinin sınır kapısında yaşadığı sıkıntıları dinledi.
İpsala sınır kapısında yapılan toplantıya İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Hudut Kapısı Emniyet Şube Müdür V. Hüsnü Cengiz, Gümrük Müdürü Osman Demirkol, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım, Gümrük Saymanlık Müdür V. Nilüfer Gözen ve tır şoförleri katıldı.
Kaymakam Güngör, toplantıda tır şoförlerinin sorunlarını dinleyerek, “Yunanistan gümrüğünün kapasitesine artırması için hem bakanlık düzeyinde hem de yerelde gümrük idareleri aracılığıyla taleplerimizi, isteklerimizi ilettik. Artan uluslarası ticaret gereği bu kapasitelerini ve geçiş sayılarını artırmalarını ve iki ülke arasında bulunan köprünün bu hacime karşılık verecek şekilde yeniden inşa edilmesini istiyoruz ve bunu da resmî olarak takip ediyoruz” dedi.

“İpsala Sınır Kapısı modernizasyonu tamamlandı”
“İpsala Sınır Kapısı modernizasyonu tamamlandı” diyen Kaymakam Güngör, Yunanistan’ın, sınır kapısının geçiş kapasitesine cevap verememesi sebebiyle tır şoförlerinin bekleme yaptığını ifade etti. Güngör, “Bekleme alanlarında konforlu bir hizmet vermek için tır parkı yapımına başladık. Yaklaşık 100 dönümlük araziye 300 tır ve 100 küçük araç alacak şekilde park alanı oluşturuyoruz. Altyapı çalışmaları başladı, amacımız en kısa sürede bu tır parkını tamamlamaktır. İpsala Sınır Kapısı’nın yanına yapılacak tır parkında sürücüler, sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek. Tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhane yer alacak. Tır şoförlerimiz ve gurbetçi vatandaşlarımız olmak üzere seyahat eden tüm vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli bir bekleme alanı oluşturmuş olacağız” diye konuştu.

“Altı kilometrelik gümrük yolunun tamamı aydınlatılacak”
İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, “Altı kilometrelik gümrük yolunun tamamı da Tredaş tarafından aydınlatılacaktır. Bunu da yakından takip ediyoruz,. Dönemsel olarak bu toplantıları yapıyoruz, bundan sonrada yapacağız. Şoför arkadaşlarımız tüm sorunları için bizlere, müdürlerimize her zaman ulaşabilir, kapımız her zaman açık” dedi.
Tır şöförlerinin gümrüklü saha dışarısında ve içersindeki sıra düzeni, trafik düzeni, geçiş düzeni, bekleme ve park düzeni, köprü üzerindeki koordinasyon hizmetleri, veterinerlik hizmetleri, zirai karantina hizmetleri, kontrol ve muayene hizmetleri ile ilgili sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Güngör, ilgi daire amirlerine gerekli talimatları verdi.

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