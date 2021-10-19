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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kraliçe arı, 10 bin arıyla bulundu

İHA

Kaçak kraliçe arı, 10 bin arıyla bulundu

Edirne’de yaklaşık 4 ay önce kaçıp 10 bin arıyı da peşinden sürükleyen kraliçe arı, 160 yıllık çınar ağacının kovuğunda bulundu.
Edirne’de oğul veren ve kovandan kraliçe arı ve beraberindeki 10 bin işçi arı, kentteki vatandaşların endişeli anlar yaşamasına neden oldu. Kıyık Caddesi’ndeki 160 yıllık çınar ağacında arılar olduğunu gören bölge esnafları, durumu kendi ürettiği balların satışını yapan 30 yıllık arıcı Süleyman Seval’e iletti. Hazırlıklarını yapan Seval, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak arıları ve petek balları yuvadan çıkarmayı başardı. Petekleri yuvadan çıkaran Süleyman Seval ve arkadaşı İlhan Demir, önce balların tadına baktı sonra ise yoldan geçen vatandaşlara doğal bal ikramında bulundu. Durumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, balın tadına bakanlar ise hayran kaldı.

Kaçak kraliçe arı bulundu
Kendi ürettiği balı seyyar olarak sattığını söyleyen Süleyman Seval, “Civardaki esnaflar çınar ağacında arıların çok fazla olduğunu ve bal yapmış olabileceğini söyledi. Ben de önce körüğümü yakıp duman yaptım ve ağaca çıktım. İçeriye duman bastım ve petekleri çıkardım. Arıya duman yapınca kaçmaya başladı ben de böylece peteği çıkardım. Doğal bal ve petek bal aslında aynıdır. Ama bu çıkardığım petek siyahlaşmış. Ailesi ile beraber kaçan bir kraliçe arıyı ağaçtan çıkaracağım. Yaklaşık 4 ay önce kraliçe arı buraya kaçmış arkasından işçi arılar da gelmiş. Yaklaşık 10 bin arı vardı. Hepsini çıkaracağız” ifadelerine yer verdi.
Ağaç kovuğunda arıların yuva yaptığını gördüklerini söyleyen İlhan Demir, 160 yıllık bu çınar ağacına çıkıp arıları uzaklaştırdıklarını ve balı çıkardıklarını belirtti.

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