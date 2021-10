Edirne’nin tek kadın muhtarı, ‘Muhtarlık erkek işi’ algısını yıktı Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay: "Benim muhtar deyince şok oluyorlar"

Edirne’nin Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, toplumda muhtarlığa genelde erkek işi olarak bakılsa da yaptıkları başarılı çalışmalar sonucunda bunu kırdıklarını söyledi.

Muhtarlık seçimleri öncesi kapı kapı, kahve kahve dolaşarak planladığı çalışmaları anlatan ve mahalle sakinleriyle sık sık bir araya gelen Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, hayata geçirdiği faaliyetlerle kısa sürede mahalle sakinlerinin güvenini kazandı.

Edirne’de kadınların güçlerinin farkına vardığını ve kendilerine güvenlerinin arttığına dikkat çeken Günay, muhtarlığın erkek işi olduğu algısını yıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Mahallelinin derdiyle dertlenen ve yeri geldiğinde sevincine ortak olan Muhtar Günay, kendisini seçen ve destek olan mahalle sakinlerine teşekkür etti.



"Biz mahallede bir köprü görevini görüyoruz"

Muhtar olarak görev yaptığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Günay, "Edirne gibi bir şehirde merkez ve köylerde 62 muhtarın içinde tek kadın olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Böyle kahvehaneleri de evleri de rahatlıkla gezebiliyorum. Mahalle sakinlerimin iyi günlerinde kötü günlerinde her şeyinde yanlarındayım bana böyle küçüğü de gelir büyüğü de gelir yaşlısı genci de gelir erkek de gelebilir bayan da gelebilir rahatlıkla her derdini her ihtiyacını anlatabilir. 24 saat telefonlarım açıktır ve herkesle birebir görüşürüm. Biz mahallede bir köprü görevini görüyoruz. İlk olarak ihtiyaçlarını ve dileklerini bize söylerler ve biz de direkt yetkili kurumlara iletiriz. Şu durumdan çok memnunum annelik duygusu olduğu için de bir kadın olarak görevimi layıkıyla yaptığıma eminim ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Benim muhtar deyince şok oluyorlar"

Bundan sonra kadınların her yerde ve her alanda daha fazla yer almasını istediğini belirten Günay, "Göreve başlayalı 2 buçuk yıl oldu. Göreve geldiğim ilk zamanlar da çok şaşırıyorlardı. Şimdi de ilk gelenler ve mahalleme taşınanlar şaşırıyor. Telefonda özellikle muhtarla görüşecektik diyorlar. Benim muhtar deyince şok oluyorlar. Güzel bir duygu, mutluluk verici. Bu millete hizmet etmenin huzurunu yaşıyorum. İnsanlara hizmet etmek benim için gurur verici" ifadelerini kulandı.



"Kadınlar aslında her sektörün içinde olmalı"

Muhtardan çok memnun olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Ali Osman Can, kadınların siyasetin içinde ve mahalle yönetimlerinin içinde olmasını desteklediklerini aktardı. Kadınların her sektörün içinde olması gerektiğini belirten Can, "Sadece muhtarlıkta değil bu bakış açılarının daha farklı olduğuna inanıyorum ben daha çoğalmasını istiyoruz başka sektörlerde de kadınların yönetici pozisyonunda olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



"İnşallah bu örnek çoğalır"

Medrese Ali Bey Mahallesi sakinlerinden Muhterem Ceylan ise, "Kadınların hayatın her alanında olması Türkiye’nin geleceği açısından da önemli biz de bu örneği Edirne’de mahallemizde temsil ettiği için kendisinde çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu örnek çoğalır Türkiye’de kadınlar demin de arkadaşımızın dediği gibi her alanda görev alır. Tüm kadın muhtarların gününü kutluyoruz" diye konuştu.

Muhtarın çok başarılı çalışmalar yaptığını ve mahalleye kadın eli değmesinin farkını yaşadıklarını belirten Mahalle Sakinlerinden Turhan Akyüz, “Çalışmalarını çok beğeniyoruz ve her zaman takdir ediyoruz. Her zaman da destekçisi olacağız. Tüm kadınların her faaliyette olması gerekiyor. Tüm muhtarların muhtarlar gününü kutlar ve hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

