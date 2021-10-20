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Edirne'deki uluslararası öğrenciler, uyum buluşmasında bir araya geldi

DHA

Edirne'deki uluslararası öğrenciler, uyum buluşmasında bir araya geldi


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde Edirne'de öğrenim gören öğrencilere yönelik 'Uyum Buluşmaları' etkinliği düzenlendi. Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, yabancı öğrencileri ileride üst düzeyde, önemli pozisyonlarda görmek istediklerini belirterek, "Türkiye'yi yaşayın, sevin. Biz sizleri çok seviyoruz" dedi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve BM Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde hayata geçirilen 'Türkiye'de Sosyal Uyum Projesi' kapsamında, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilere yönelik '100 Uyum Buluşması' etkinlikleri başladı. Edirne'deki etkinliğe Vali Yardımcısı Yusuf Güler, BM Göç Örgütü Koordinatörü Kemal Pehlivanlı, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı.
'TOPRAKLARIMIZA GELENLERE HER ŞEYDEN ÖNCE İNSAN OLARAK BAKIYORUZ'
Türkiye'de yaşayan yabancılar ve uluslararası öğrencilerin sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin konuşulduğu toplantıda açılış konuşmasını İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu yaptı. Türkiye'nin 191 ülkeden 5 milyonu aşkın insanı göçmen statüsünde topraklarında barındırdığını ifade eden Aşılıoğlu, "Biz topraklarımıza gelenlere, kökeninden, inancından, dininden, renginden, kültüründen önce insan olarak bakıyoruz. Edirne'nin önemi bu konuda oldukça büyüktür. Osmanlı tarihinden beri şehrimizde eğitime verilen önem sayesinde şu an dünyanın birçok yerinde Edirne'de yetişmiş, Edirne'nin suyundan içmiş, kitaplarından okumuş, yollarında yürümüş birçok bilim ve ilim insanı vardır. Ne mutlu bize ki, böyle bir şehirde, sizlerle birlikte, sizlerin dertleriyle dertlenip, mutluluğuyla mutlu olacak bir görev icra etmekteyiz" dedi.
'25 BİN GÖÇMENE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'
BM Uluslararası Göç Örgütü Koordinatörü Kemal Pehlivanlı da göç yönetiminde kurumlar arası iletişimin çok önem arz ettiğini belirtti. Projenin en önemli amacının farklı statüdeki göçmenlerin sosyal katılım ve uyumlarının desteklenmesi olduğunu söyleyen Pehlivanlı, "Bu toplantı kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile birlikte 25 bin göçmene ulaşmayı hedeflemekteyiz ülke genelinde. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü olarak bu hedefe ulaşmakta Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile olan ülke anlaşması çerçevesinde uzun süreli iş birliğimizden dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.
'SADECE ÖĞRENCİYKEN DEĞİL, SONRASINDA DA YANINIZDAYIZ'
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da kentte eğitim gören öğrencilere seslendi. Türkyılmaz, "Özellikle son 6 yılda bu misyonda kayda değer bir ilerleme kaydetmiş olduk ki 6 yıl önce 1500 olan uluslararası öğrenci sayımız şu anda 6 binlere yaklaştı. Sadece öğrenim döneminde değil desteklerimiz. Mezun olduktan sonra uluslararası öğrencilerin mezun derneği var. Bu dernekle beraber buradan mezun olsanız da gittiğiniz zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.
'SADECE KAPILARI DEĞİL, GÖNÜLLERİMİZİ AÇTIK'
Vali Yardımcısı Yusuf Güler de, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencileri ileride üst düzeyde, önemli pozisyonlarda görmek istediklerini belirtti. Türkiye'nin yoğun bir göç baskısı altında olduğunu kaydeden Güler, "Ben, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaymakam iken sadece insanlara sınırlarımızı, kapılarımızı açmadık, kalplerimizi de gönüllerimizi de açtık ve açmaya da devam edeceğiz. Geçmişten aldığımız kültürü, hazzımızı geleceğimize ve çocuklarımıza ileteceğiz, ulaştıracağız. Ülkemiz çok yoğun bir göç baskısı altında. Emperyalist güçler ne yazık ki gelirin yeniden dağıtımında gerekli zorlayıcı kararlar almadığı sürece özellikle gelişmiş bölgelere bu göç, çok üst düzeyde devam edecek. Ancak sizler legal olarak ülkemizde eğitim gören insanlarsınız. Bu açıdan bunun da farkında olun. Türkiye'yi yaşayın, sevin. Biz de sizleri çok seviyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-10-20 15:11:44

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