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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de kütüphane kaynakları ve bilgiye erişim semineri düzenlendi

İHA

Edirne’de kütüphane kaynakları ve bilgiye erişim semineri düzenlendi

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kütüphane ve kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla “Kütüphane Kaynakları ve Bilgiye Erişim” başlıklı bir webinar düzenledi.

Trakya Üniversitesinde yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte kütüphane kaynaklarının tanıtımı ve etkin kullanımının sağlanması amacıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere yönelik “Kütüphane Kaynakları ve Bilgiye Erişim” konulu çevrim içi bir seminer gerçekleştirildi. Kütüphane kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılması ve kullanıcıların gereksinim duyduğu bilgiye en hızlı ve en doğru biçimde ulaşabilmesi amacıyla düzenlenen web tabanlı seminere, Kütüphaneci Esra Varol konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin fiziksel imkânları, kütüphane üyeliği, kütüphanede bulunan kaynaklar (basılı kaynaklar ve özel koleksiyonlar), veri tabanları (ekaynaklar), katalog tarama ve kampüs dışı erişim konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile kütüphaneye üye olunabileceğini belirten Esra Varol, lisans öğrencilerinin 15 gün süreyle 3 kitap, master ve doktora öğrencilerinin ise 30 gün süreyle 3 kitap ödünç alabileceğini ifade etti. Kütüphane web sayfası üzerinden öğrencilerin kütüphane koleksiyonuna nasıl erişebileceği konusunda da bilgiler veren Esra Varol, elektronik kitap ve elektronik yayın kullanımına yönelik ipuçları paylaştı.

"Bir kütüphanenin fiziksel imkânları kadar koleksiyonunun niteliği ve niceliği de önemli" diyen Esra Varol, “Biz Trakya Üniversitesi olarak oldukça zengin bir koleksiyona sahibiz. Şu an 147 bin 958 adet basılı kitap, 8 bin 193 adet basılı tez ve 8 bin 486 adet DVD, 2 milyonun üzerinde elektronik tez, 879 bin 900 adet elektronik kitap ve 58 bin 312 adet elektronik dergi ile kullanıcılarımıza hizmet veriyoruz. Her yıl bu içeriğimiz yenilenerek zenginleşmektedir” ifadelerini kullandı.

Edirne ile ilgili çalışma yapan araştırmacılara kaynak oluşturmak amacıyla Edirne konulu yayınların yer aldığı bir kitaplığa da sahip olduklarını dile getiren Esra Varol, “Bu kitaplığa ek olarak Edirne konulu kitap, tez, süreli yayın, resim, fotoğraf, broşür, harita, ses, video vb. her türlü basılı görsel ve işitsel materyali, elektronik ortamda arşivleyerek Edirne Kent Varlığı Veritabanı ile kullanıcılarımızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

Balkan tarihi, coğrafyası, edebiyatı, siyaseti, ekonomisi ve toplum bilimleri gibi pek çok alanda önemli eserlerin yer aldığı Balkan Kitaplığı’nı da araştırmacıların hizmetine sunduklarını ifade eden Esra Varol “Bu kitaplıkta da 3 bin 200’ü aşkın kitap ve 145 adet tez bulunmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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