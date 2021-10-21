Edirne´de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramada 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar ve 10 gram Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y. ve Ö.T.´nin araçlarıyla K.K. ve Ö.K.´nin iş yerlerinde arama yaptı. Aramalarda 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar, 10 gram Hint keneviri, 1 uyuşturucu düzeneği ve öğütücüsü ile 157 kutu makaron ele geçirildi. S.Y., Ö.T., K.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2021-10-21 13:53:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.