Edirne´de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramada 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar ve 10 gram Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y. ve Ö.T.´nin araçlarıyla K.K. ve Ö.K.´nin iş yerlerinde arama yaptı. Aramalarda 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar, 10 gram Hint keneviri, 1 uyuşturucu düzeneği ve öğütücüsü ile 157 kutu makaron ele geçirildi. S.Y., Ö.T., K.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2021-10-21 13:53:01



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