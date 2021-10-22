Emekli öğretmen 4'üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli öğretmen 4'üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu

DHA

Emekli öğretmen 4'üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de emekli matematik öğretmeni Sema Dürüktaş Sığınç (53), Matematik ve Mühendislik Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu'nun ardından son olarak burslu kazandığı Hukuk Fakültesi'ni de bitirip avukatlığa ilk adımını attı. Hukuk fakültesini yüksek not ortalamasıyla 3 yılda bitiren Sığınç, "Dışarıdakiler beni eleştiriyor, 'yazık değil mi, neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun?' diyor ama benim için öyle değil. Ben, çalıştıkça kendimi daha sağlıklı, daha enerjik ve güçlü hissediyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak bunu yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Edirne'de, 1985 yılında girdiği Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden dereceyle mezun olan Sema Dürüktaş Sığınç, yeterlilik sınavına girdi. Erzincan'da öğretmenlik yaparken yeniden sınava giren Sığınç, bu kez de Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni kazandı. Sığınç, 5 yıllık fakülteyi üstten ders alarak 3 yılda bitirdi. Tayin olduğu Edirne Fen Lisesi'nde öğretmenliğe devam ederken matematik bölümünde yüksek lisansını da tamamlayan Sığınç, ardından 2 yıllık Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdi. Sığınç son olarak 4 yıl önce kazandığı Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olarak avukat olmaya hak kazandı.
'ÇALIŞTIKÇA KENDİMİ DAHA SAĞLIKLI, GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM'
Avukatlık yapabilmek için öğretmenlikten emekli olan Sığınç, Edirne Barosu'nda yapılan törenle cüppe giyip, ruhsatını aldı. Bugünlerde kendi bürosunu açmaya hazırlanan Sığınç, başarı hikayesinin çalışmaktan geçtiğini söyledi. 2 çocuk annesi Sığınç, "Açıkçası hayatım monotonlaşırsa hep aynı şeyleri yapmak beni bir noktada sıkıyor. Bu sefer moralim bozuk oluyor, sinirli oluyorum ama kendime bir hedef koyduğum zaman, o hedefime ulaşmak için çalışıp çabaladığım zaman aşırı enerjik oluyorum, mutlu oluyorum. Hatta dışarıdakiler beni eleştiriyor, 'yazık değil mi, neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun?' diyor ama benim için öyle değil. Ben, çalıştıkça kendimi daha sağlıklı, daha enerjik ve güçlü hissediyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak bunu yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Hukuk Fakültesi okurken derslerin çoğunluğuna gitmeye özen gösterdiğini söyleyen Sığınç, "Gidemediğim derslerde gençlerden yardım aldım. Çünkü 30 yılım gençlerle geçtiği için onlarla iyi iletişim kurabiliyorum. Dolayısıyla onlar desteklediler, notlarını paylaştılar. Hocalarımın önerdiği kitapları aldım. Biraz daha az uyudum, çalıştım ve başardım. Zaten hukuk matematiğe de yakın, bunun avantajı oldu" diye konuştu.
'İSTEYİNCE ÇOCUKLARINIZA DA İŞİNİZE DE ZAMAN AYIRABİLİYORSUNUZ'
Hem çalışıp hem okurken, çocuklarına da zaman ayırdığını söyleyen Sığınç, "Çocuklarım sanırım bana alıştılar. Çünkü hayatımda sadece iş veya annelik olmadı. Hep farklı şekillerde kendime arayışlar yarattım. Hep meşguliyetler oldu. Onlar da sanırım böyle bir anneleri olduğu için çok da yadırgamadılar ama onların da hiçbir şeyini eksik etmedim. Çünkü benim çocuklarım da başarılı. Büyük kızım şu anda kadın doğum uzmanlığında 2 yıllık asistan. Girdiği tüm sınavları iyi derecelerle kazandı. Küçük kızım da aynı şekilde Robert Koleji'nde okuyor, 12´nci sınıfta. O da TEOG'da iki sınavını da eksiksiz yaparak Türkiye birincisi oldu. Yani aslında isteyince çocuklarına da işine de zaman ayırabiliyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum. Televizyon izlemek yerine, gereksiz uğraşlarla zaman öldürmek yerine kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
'ARTIK NOKTAYI KOYUP, AVUKATLIK YAPMAK İSTİYORUM'
Çevresinin bundan sonraki hedefinin Tıp Fakültesi okuması yönünde tavsiyede bulunduğunu dile getiren Sığınç, "Arkadaşlarım, öğrencilerim ve kendi çocuklarım 'Bundan sonraki hedefin Tıp Fakültesi olsun' diyorlar ama ben artık noktayı koymak istiyorum çünkü avukatlık mesleği de öğretmenlik mesleği gibi çok kutsal bir meslek. Ben, adaletli, merhametli, dürüst, çalışkan, başarılı, devletine, milletine ve vatanına bağlı iyi bir avukat olmak istiyorum. Avukatlık yolunda da çok çalışıp, çok başarılı olmak istiyorum, bundan sonraki hedefim bu şekilde olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-10-22 11:53:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşan´da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Keşan´da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Edirne'de ...
Uyuşturucu araması yapan polislere bıçakla saldırdılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu araması yapan polislere bıçakla ...
Edirne’de arıcılık kurslarına talep arttı Kursa katılanlar kendi işlerini kurabiliyor
YEREL HABERLER Edirne’de arıcılık kurslarına talep arttı Kursa ...
TARSİM heyeti Edirne’de
YEREL HABERLER TARSİM heyeti Edirne’de
Edirne´de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi
Dünyaca ünlü sanatçıdan üniversite öğrencisi Dikbıyık’a masterclass eğitimi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sanatçıdan üniversite öğrencisi ...
Edirne’nin yöresel ürünleri YÖREX'te tanıtıldı
YEREL HABERLER Edirne’nin yöresel ürünleri YÖREX'te tanıtıldı
Yunanistan, para ve kıyafetlerini aldığı göçmenleri dövüp, Türkiye'ye itti
YEREL HABERLER Yunanistan, para ve kıyafetlerini aldığı göçmenleri ...
Edirne’de eylül ayı boyunca 800 konut satıldı
YEREL HABERLER Edirne’de eylül ayı boyunca 800 konut satıldı
Uzunköprü'de yoğun sis
YEREL HABERLER Uzunköprü'de yoğun sis
Edirne'de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Edirne'de sahte içki operasyonu
Edirne’de kütüphane kaynakları ve bilgiye erişim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne’de kütüphane kaynakları ve bilgiye erişim ...
Doç. Dr. Uzun ve Doç. Dr. Güvendir, COST çalışma grubuna kabul edildi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Uzun ve Doç. Dr. Güvendir, COST çalışma ...
Satışı yasak olan bıçakları satan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Satışı yasak olan bıçakları satan şahıs gözaltına ...
Keşan’da yolcu otobüsleri ile yazıhaneler denetlendi
YEREL HABERLER Keşan’da yolcu otobüsleri ile yazıhaneler denetlendi
Sustalı bıçak satan seyyar satıcı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sustalı bıçak satan seyyar satıcı gözaltına alındı
Edirne'deki uluslararası öğrenciler, uyum buluşmasında bir araya geldi
YEREL HABERLER Edirne'deki uluslararası öğrenciler, uyum ...
Tapuya gidene fidan hediye
YEREL HABERLER Tapuya gidene fidan hediye
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgâhları süslüyor Fiyatların düştüğünü duyan balık pazarına koştu
YEREL HABERLER Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgâhları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.