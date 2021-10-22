Keşan´da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)

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TUTUKLANDILAR

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan H.T., C.T. ve T.B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-10-22 14:37:03



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