Kolordu bandosunun konserinde 5 yaşındaki Asya şeflik yaptı



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ekibi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konserde bando şefinin yanına gelen 5 yaşındaki Asya Atalay, bir süre kolordu bandosunu yönetti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gelen 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu Komutanlığı ekibi, Edirne'de Atatürk Anıtı'nın önünde konser verdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserde Dumlupınar, Sakarya, Anafartalar, Kemal Atatürk, Vatan, Kuva-yi Milliye, Aslan Mehmetçik, Başkomutana Selam Marşı´nı seslendirildi. Bando şefi, yanına gelen Asya Atalay'a batonunu vererek bir süre konseri yönetmesine izin verdi.

'MÜZİĞE ÇOK MERAKLI'

Şarkı boyunca ritim duygusu ve hareketleri dikkat çeken Asya, büyük ilgi gördü. Asya Atalay'ın annesi Selin Atalay, kızının müziğe çok meraklı olduğunu belirterek, "Kızım, ilk defa bir bando yönetti. Müziğe çok meraklı. Evde de böyle. Hep müzikle ilgileniyor. O nedenle dikkatini çekti ve izlemeye geldi. Burada da seyirci kalamadı" diye konuştu.

Yaklaşık 45 dakika süren konser 'Memleketim' şarkısıyla sone erdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-10-22 16:06:43



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