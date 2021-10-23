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Tekirdağ ve Kırklareli'de vakalar arttı, Edirne'de düştü

DHA

Tekirdağ ve Kırklareli'de vakalar arttı, Edirne'de düştü


EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayısında artış, Edirne'de ise düşüş yaşandı. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre, Trakya'da vaka sayısı Kırklareli ve Tekirdağ'da arttı, Edirne'de düşüş gösterdi. Daha önce açıklanan tabloda, Edirne'nin 162,59 olan vaka sayısı 137,58'e düştü. Kırklareli'nin daha önce 188,26 olan sayısı 215,07'ye, Tekirdağ'ın 156,42 olan vaka sayısı ise artış göstererek 190,65'e yükseldi.
 DHA-Sağlık Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE
2021-10-23 18:36:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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