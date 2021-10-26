Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde tarihi kalıntılar bulundu



Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesi kazılarında lahit, 2 su kuyusu ve tarihi yapıların duvarları bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, mülkiyeti ve projesinin belediyeye ait olan proje kapsamında sürdürülen kazı çalışmalarında tarihi bulgulara rastlandığını söyledi. Gürkan, "Yapılan kazılarda lahit, 2 adet tarihi su kuyusuna, sokak dokusuna ve Yemiş Kapanı Hanı´nın devamı olduğu düşünülen hanın güney ucunda ilave tarihi duvarlara rastlandı. Ortaya çıkan tarihi eserlerin röleveleri alınarak, projeye dahil edilecek ve proje Edirne Kültür Varlıkları Koruma Kurulu´nun onayına sunulacak" dedi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Selimiye Camii Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında sürdürülen kazı çalışmalarında daha önce de Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen aile mezarlığı bulundu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-10-26 14:11:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.