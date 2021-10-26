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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil aynı yolda 2 araca çarptı: 2 yaralı

İHA

Otomobil aynı yolda 2 araca çarptı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, seyir halindeki iki otomobile daha çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.
Kaza, Keşanİstanbul karayolu Yenimuhacir beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Keşan istikametine seyreden Y.Y. idaresindeki 34 CEE 47 plakalı otomobil, önce önünde seyreden M.K. idaresindeki 35 EP 164 plakalı otomobile, daha sonra da sağ şeritte ilerleyen S.Ü. yönetimindeki 34 YK 5327 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücülerden Y.Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan E.Ç. hafif yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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