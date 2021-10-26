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Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları kapsamında, yer tahsisi yapıldı

DHA

Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları kapsamında, yer tahsisi yapıldı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin Yunanistan'a açılan  Pazarkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilecek modernizasyon çalışmaları kapsamında mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresi'ne ait olan 14 bin 518 metrekarelik alan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredildi. 
Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı'nın genişletilmesi için ilk somut adım atıldı ve gümrük kapısı yanında İl Özel İdaresi'ne ait 14 bin 518 alan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredildi. Edirne İl Genel Meclisi'nde düzenlenen toplantıda, modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, ihalenin 3 Kasım'da yapılacağını ifade etti. Kınık, Pazarkule'deki projenin Edirne'ye ve Türkiye'ye yakışan bir çalışma olacağını belirtti.
'YENİ PROJELERLE KAPIKULE TRAFİĞİNİ HAFİFLETMEK DÜŞÜNCESİNDEYİZ'
Bölge Müdürü Nihat Kınık, Kapıkule Sınır Kapısı´nın yoğun bir trafiği yönettiğini belirterek, bunu bölgedeki diğer kapılara aktarma düşüncesinde olduklarını belirtti. Kınık, "Kapıkule'de Bulgaristan´ın ilave yatırım yapmaması nedeniyle bizim tesisimiz tam performans ile çalışmıyor. Aslında bizim kapasitemiz bunların çok daha üzerinde olmasına rağmen yolcularımız onlara göre beklemek zorunda kalıyor. Biz girişleri daha hızlı yapıyoruz ama çıkışta Bulgaristan´a endeksli çalışıyoruz. Yunanistan´ın da bu yıl kısıtlı alması nedeniyle hep beraber zorlandık. Gurbetçilerimizi ağırlamakta biraz sıkıntı oldu. Kapıkule Sınır Kapısı, büyük bir kapı olduğu için çözüm üretmek de daha zor oluyor. İlave diğer kapılarımıza bu trafiği bölmek ve oralardan yapmak suretiyle daha hızlı yapma düşüncesindeyiz. Hamzabeyli Sınır Kapısı, yeni tesisleriyle birlikte gerçekten iyi bir misyon yüklendi. 700 civarında TIR çıkışımız oluyor. Yolcu trafiğinde kapasitesi çok yüksek olmasına rağmen karşı tarafın sıkıntılarından dolayı Kapıkule kadar aktif olamıyor" ifadelerini kullandı.
'PAZARKULE´NİN İHALESİ 3 KASIM´DA'
İpsala Sınır Kapısı´nın, alternatif olmasına rağmen lokasyon olarak uzak olduğunu söyleyen Kınık, "Bu nedenle istediğimiz aktarımı yapamıyoruz. Yunanistan´ın oradaki gümrük kapısı da çok küçük ve bizim kapasitemizi karşılayamıyorlar. Dolayısıyla çözüm noktası olarak Pazarkule Sınır Kapısı en yakın lokasyonda bulunuyor. Pazarkule, Edirne için çok önemli bir kapıdır. Şehre çok yakın ve rahatlıkla giriş-çıkış yapılabilecek bir kapıdır. 2013 yılında oradaki arazilerin tahsisi yapılmış ama öncelik sırası alamamış. 2021 yılında ilimizdeki bütün yöneticilerin destekleriyle ve Bakanımızın talimatıyla oraya bir tasarrufta bulunulacak. Tahsisler yapılması nedeniyle inşaat ruhsatımızı da almıştık. 3 Kasım´da burasının ihalesi var. Ağustos´a kadar süreci yetiştirebilirsek yeni bir proje olacak. Edirne´ye, ülkemize yakışan bir proje olacak. Burası TIR trafiğine kapalı olacak" dedi.
'BAKANLIK ANLAŞMALARI YAPTI'
Projeyle ilgili bakanlığın anlaşmaları da yaptığını dile getiren Kınık, "Pazarkule nostalji olarak çok güzel ama çağdaş işlevini göremiyor. Oradaki 8 tane İl Özel İdaresi´ne, 2 tane de Milli Emlak´a ait arsanın tahsisi yapılmıştı. Fakat inşaat alma sürecinde sıkıntımız oldu. Ruhsat alabilmek için her arsaya ayrı bir proje konuşlandırılması şeklinde belediyenin mevzuat gereği bildirimi oldu. Bu bir kompleks ve ayrı ayrı yapmak mümkün değil. Bu nedenle İl Özel İdaresi´nin ve Milli Emlak´ın izinleriyle bu arsaları birleştirme suretiyle bu hale getirdik. Arsa aynı ama sadece projeyi buna göre ayarladık ve ruhsatımızı aldık. Bakanlığımız bununla ilgili anlaşmaları da yaptı. 3 Kasım´da ihalesi var. Çok güzel bir eser olacak. Bunun içerisinde sosyal tesisleri olacak" diye konuştu.
KAPIKULE-PAZARKULE TAKASI İPTAL EDİLDİ
Meclis, ayrıca İl Özel İdaresi´nin Karaağaç Mahallesi´ndeki 14 bin 518,20 metrekarelik arsanın, Pazarkule Gümrük Sahası´nın genişletilmesi çalışması için Ticaret Bakanlığı´na 25 yıllığına tahsisini görüştü. Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Genel Meclisi´nin mevcut arsa ile ilgili 1 ay önce aldığı kararı hatırlatırken; Kapıkule´deki arsa ile takas edilmesi kararının iptalini Meclis onayına sundu. Meclis, takas kararının iptalini oy birliğiyle kabul etti. Kararın iptal edilmesi üzerine Geçmiş, Pazarkule Sınır Kapısı´ndaki 14 bin 518,20 metrekarelik arsanın Ticaret Bakanlığı´na 25 yıllığına tahsisini Meclis onayına sundu. Meclis, kararı oy birliğiyle kabul etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-10-26 18:46:25

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