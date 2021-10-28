Edirne´de sahte içkiye 2 gözaltı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde evde pet şişeler içerisinde ele geçirilen sahte içkiyle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, piyasaya sahte alkollü içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Aşağı Zaferiye Mahallesi´nde C.A. ve A.Ö.´ye ait eve baskın yapan ekipler, 62 şişe sahte içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında `5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet´ suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-10-28 11:07:43



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