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Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulamalı Oteli törenle açıldı

İHA

Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulamalı Oteli törenle açıldı

Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulama Oteli törenle açıldı.
Restore edilmesinin ardından açılışı gerçekleştirilen uygulama otelinin 45 oda, 84 yatak ve 124 kişilik konaklama kapasitesinin bulunduğu, meslek lisesi öğrencilerine de staj görme imkanı sağlayacağı belirtildi. Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, bu otelin Edirne’ye hizmet edebilecek çok güzel bir kapasitede dizayn edileceğini söyledi.

“Edirne’nin iyi otellerinden olacak”
Otelin Edirne’nin en iyi otellerinde biri olacağını belirten Vali Canalp, “Öncelikle bütün öğrencilerimiz ellerine sağlık. Bu otel Edirne’nin en iyi otellerde bir olarak hafızalarımızda yer edinecek. Yoğun zamanlarda otellerimizde yer kalmadığını hepimiz biliyoruz. Burası Edirne’ye hizmet edecek çok güzel bir müessese olacak. İnşallah burası Edirne’de parmak ile gösterilecek otellerimizden bir tanesi olacak” dedi.

“Gurur duyuyoruz”
Otelde gurbetçi vatandaşlarında gelip konakladığını ifade eden Okul Müdürü Rıza Korkusuz, “Buradaki uygulamalı otelimiz Edirne’nin hem Edirne’nin tanıtımına hem de kültürüne çok büyük katkı sağlıyor. Biz de bu görevi yapmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimizi belirledik, Türkiye’nin en iyi uygulamalı otellerinden biri olacağız” şeklinde konuştu.

“Öğrendiklerimizi, öğretme vakti”
Uygulamalı otelde usta öğretici olarak çalışan öğrencilerden Umut Demir, “Otelcilik hakkında öğrenci arkadaşlarımıza ne öğrendiysek, onlara da öğrendiklerimizi öğretmeye çalışıyoruz. Staj görürken de kat sorumlusuydum. Aynı zamanda çamaşırhane bölümündeydim. Staj gören öğrencilere de ne öğrendiysem aynısını onlara da öğretmeye çalışıyorum” diye konuştu.

“Öğretmenlerimiz bize yardımcı oluyor”
Öğrencilerden Oğuzhan Turhan ise, “Okulumda güzelce stajımı yapıyorum ve bu şekilde uygulamalı otelimizde stajımı sürdüreceğim. Bu konuda öğretmenlerimiz de bize yardımcı oluyor. Öğrendiklerimizi burada uyguluyoruz. Buda bizi daha pratik hale getiriyor. Burada öğrendiklerimizle otellerde daha iyi hizmet yapıyoruz. Öğrendiklerimiz sayesinde güzel bir şekilde müşterilere servis yapabiliyoruz ve böyle daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

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