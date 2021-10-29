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Edirne’de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

İHA

Edirne’de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

Edirne’de Birsen Onay’a ait terzihanede çıkan yangında maddi hasar oluştu. İş yerinin yandığını gören Onay, gözyaşlarını tutamadı.
Yangın, Saraçlar Caddesi'nde bulunan Vakıf İş Hanı’nda Birsen Onay’a ait iş yerinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Terzidikim iş yerinden duman çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için kilitli olan iş yerinin camını kırarak içeri girebildi. İş yerinin yandığını gören Birsen Onay, gözyaşlarını tutamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, maddi hasar oluştu. Yangının ütü makinesinin açık bırakıldığı için ısınmaya bağlı olarak çıktığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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