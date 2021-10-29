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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Edirne’de trafik kazası: 5 yaralı

Edirne’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay Yiğit idaresindeki 06 BZH 10 plakalı pikap ile Osman Çağlar yönetimindeki 22 DC 753 plakalı otomobil, dört yol kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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