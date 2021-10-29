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Edirne ve Tekirdağ'da 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

DHA

Edirne ve Tekirdağ'da 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu


Olgay GÜLERRuhan YALÇINResul ORUÇOĞLU/EDİRNE- TEKİRDAĞ, (DHA)EDİRNE ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve konserler düzenledi.
Edirne´de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle belediye tarafından yürüyüş düzenlendi.  Talatpaşa Caddesi'nde bulunan Şükrüpaşa Okulu önünden başlayan yürüyüş cadde boyunca devam ederken, Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüş boyunca Edirne Belediye Bandosu zafer marşları çalarken, vatandaşlar da ellerinde bayraklarla eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunan Atatürk Anıtı önündeki  törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalizme karşı eşi ve benzeri görülmemiş destan yazdıklarını söyledi.
Kadını, kızı, genci yaşlısı demeden vatanın cesurca savunulduğunu söyleyen Gürkan, "Cepheye mermi götürürken o mermiler ıslanmasın diye bebeğinin üstündeki battaniyeyi bebeğinin ölmesi pahasına top mermisinin üzerini örterek savundular bu vatanı. Şimdi sıra bizde. Cumhuriyetimizin 98´inci yılını kutladığımız bugün de, bu kutlu günde, bu mübarek günde, Edirne'den, Atatürk anıtı önünden, Mustafa Kemal'e olan saygımızı şükranlarımızı bağlılıklarımızı göstererek, onun huzurunda tüm Edirneliler adına bir kez daha söz veriyoruz; ey büyük Atam açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim" dedi.
Etkinlikler kapsamında kentin, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde ise şarkıcı Zeynep Dizdar konser verdi. Dizdar, şarkılarıyla vatandaşları coştururdu.
TEKİRDAĞ'DA FENER ALAYI
Tekirdağ'da ise Cumhuriyet Bayramı coşkusu Süleymanpaşa belediyesi tarafından organize edilen Fener alayı ile yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fener alayına, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sahilde gerçekleşen fener alayı sonrasında, şarkıcı Simge Sağın, konser verdi. Sahil dolgu alanında gerçekleştirilen konsere Süleymanpaşa´lı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; `´Aziz milletimize Cumhuriyetimizi armağan eden istiklal harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim bayramımız kutlu olsun kalın sağlıcakla" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Ruhan YALÇIN -Resul ORUÇOĞLU
2021-10-29 23:19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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