FETÖ şüphelisi eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçarken yakalandı



Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE´nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış yapmak isteyen 1 eski savcı ve 3 hakim ile 3 organizatör polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İpsala´da bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, Kumdere kavşağında plakası belirlenen otomobili durdurdu. Araçtakilerin kimlik sorgulamalarında FETÖ şüphelileri eski savcı A.P. ve eski hakimler M.K., T.D. ve Y.Ö. ile organizatörler Ş.T., İ.M. ve A.E. oldukları belirlendi. 7 şüpheli, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2021-11-01 16:51:29



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