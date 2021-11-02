Yasa dışı avlananlara 293 bin lira ceza



EDİRNE, (DHA)DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1´inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde yasa dışı avlananlara 293 bin 100 lira para cezası uygulandı.

DKMP İstanbul 1´inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya´da 623 avcıyı denetledi. Denetimlerde 56 avcıya idari işlem uygulanırken, 8 teyp ve 3 av tüfeğine el konuldu. Yasa dışı avlanan 182 ötücü kuş doğaya salınırken, yasa dışı avcılık yapanlara 111 bin 350 lira idari, 181 bin 750 lira tazminat cezası olmak üzere toplam 293 bin 100 lira para cezası kesildi. Denetimlerin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-11-02 11:31:32



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