Edirne’de sağanak etkili oldu



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklarda su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak ve tente altlarına sığınırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı. trafikte zaman zaman aksamalar oldu. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, yağmurun akşam saatlerine kadar etkili olacağını ve metre kareye 10 kilogram yağış düşmesini beklendiği bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-11-02 16:21:30



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