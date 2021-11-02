Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan aralarında eski savcının da bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu beldesi yakınlarında yaptıkları operasyonda Yunanistan’a kaçmaya çalışan meslekten ihraç edilen savcı M.K, ihraç komiser D.M, B.B. ve S.Y’yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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