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Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi İpsala'da öksüz ve yetim çocukları doğum günlerinde unutulmadı

İHA

Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi İpsala'da öksüz ve yetim çocukları doğum günlerinde unutulmadı

Edirne’nin İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ün başlattığı “Bizim Çocuklarımız” projesi kapsamında, ilçede ikamet eden öksüz ve yetim çocuklara doğum günü kutlaması yapıldı.
Kaymakamlık tarafından alınan hediyeler, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ün eşi Seda Güngör, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdiresi V. Birsen Kötülüketmez ve proje ekibi tarafından öğrencilere ev ziyaretleri yapılarak, doğum günlerinde armağan edildi.
İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çocukların eğitim ve sosyal yaşam kalitelerini arttırmak, çocuklarımızın hayata daha güvenli bakabilmeleri, ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal yaşamlarını sürdürmede öz güvenlerini korumalarının sağlanması için devletin şefkatli yüzünü hissettirmek gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Özel gün kutlamaları ile doğum günlerinde kendilerini özel ve değerli hissettirmek amacıyla onlara yalnız olmadıklarını, unutulmadıklarını devlet eliyle hissettirebilmek amacıyla, öksüz ve yetim çocuklarımıza sürpriz doğum günü kutlamaları düzenlendi" denildi.

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