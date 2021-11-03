Yangın söndürme aracının çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde aynı yolda ilerlediği otomobile çarpan yangın söndürme aracı, önüne kattığı aracı metrelerce sürükledi. Kazada hurdaya dönen otomobilden iki kişi şans eseri burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, KeşanGelibolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu yönüne doğru hareket halinde olan Ş.K. idaresindeki 22 RD 286 plakalı yangın söndürme aracı, yolun sol şeridinden sağ şeride doğru manevra yaptı. O sırada sağ şeritte seyir halindeki H.Ö.’nün kullandığı 59 KG 537 plakalı otomobile çarpan yangın söndürme aracı, çarptığı otomobili önüne alarak yaklaşık 200 metre boyunca sürükledi.

Köprü altgeçidinin bir başından diğer sonuna kadar devam eden sürüklenmenin ardından araçlar durdu ve şans eseri otomobilin içinde bulunan iki kişinin burnu bile kanamadan dışarı çıktı. Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, tek şeridi bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, kazada büyük hasar gören ve hurdaya dönen otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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