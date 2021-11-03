Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi



EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de denetimler sonucu toplanması ve satışı yasak 1 ton kum midyesi, ele geçirildi.

İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması, yasa dışı ürünleri avcılığının caydırıcılığının sağlanması için deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, işleme ve değerlendirme tesisleri ve soğuk hava depolarında eş zamanlı denetim yaptı. Denetimlerde toplanması ve satışı yasak 1 ton kum midyesi, ele geçirildi. 2 kişiye 218 bin 200 lira para ceza kesilirken, kum midyelerin bulunduğu araca el kondu. Ele geçirilen kum midyeleri ise ekipler tarafından denize bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-11-03 15:44:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.