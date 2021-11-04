İpsala Kaymakamı Güngör, gümrük kapısındaki denetimleri inceledi

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, gümrük kapısında tırlarda yapılan denetleme işlemlerini inceledi.

Kaymakam Güngör, İpsala Gümrük sahasında karbondioksit ve Xray cihazlarıyla yapılan kaçakçılık denetim işlemlerini yerinde inceledi. Güngör, gümrük sahası trafik ve park düzeni işlemleri ve uygulamaları hakkında İpsala Gümrük Müdürlüğü daire amirlerinden bilgi aldı.

İpsala sınır kapısında kurumları ve gümrük sahasını gezen Kaymakam Güngör’e, İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz, İpsala Gümrük Müdürü Osman Demirkol ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım eşlik etti.

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