FETÖ´den 6 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen yakalandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) EDİRNE´nin Keşan ilçesinde `FETÖ´ye üye olmak´ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A. polis tarafından yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hakkında `FETÖ´ye üye olmak´ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalama emri bulunan M.A.´yı gözaltına aldı. Öğretmenlikten ihraç edildiği belirlenen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-11-04 11:10:39



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