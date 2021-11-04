Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

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Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan A.Ö., T.G., T.U. ve E.E.’yi yakaladı. FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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