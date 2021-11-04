Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsiyi kasalarla aldılar

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de vatandaşlar, kilosu 5 liraya düşen hamsiyi kasalarla satın aldı.
Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansımaya başladı. Edirne'de geçen haftalarda kilosu 40 liradan satılan hamsi, bugün Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarında kilosu 5 liraya düştü. Hamsinin fiyatını 5 liraya düştüğünü duyan vatandaşlar da balıkçı tezgahlarının önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar hamsiyi kasalarla alarak evlerine götürdü.
'150 KASA BALIK SATTIK'
Balıkçı Hamza Köksoy, hamsinin kilosunun 5 liraya düşürmesiyle birlikte satışların arttığını ve gün içinde 150 kasa sattıklarını söyledi. Köksoy, "Hamsi oldukça bol, o nedenle 5 liraya düştü. Vatandaşı görüyorsunuz, herkes memnun, balığını alıp gidiyor evine. Geçen hafta 35-40 liraya satmıştık. Günden güne düşmeye başladı. Bugün de 5 lirayı gördü. Bugün de oldukça rağbet var. İnşallah böyle devam eder ki biz de bol bol balık satarız. Kasalarla da alan oluyor, niye almasınlar ki? Bir çay artık 5 lira. Bugün şu ana kadar 150 kasa sattık, daha da satmaya devam ediyoruz. Temennimiz hep fiyatların bu şekilde devam etmesi" dedi.
Fiyatının 5 liraya düştüğünü öğrendiği için hamsi almaya geldiğini söyleyen Sermet Can ise, "Fiyatı 5 liraya düştüğü için alabildiğim kadar almak istiyorum. Bugün 4 kilo alacağım. 5 liraya düştükten sonra niye almayayım ki. En azından artık bütçesi yetmeyenler de alabilecek" diye konuştu.
10 kilo hamsi satın alan Nurten Bacun ise, "Daha önce pahalıydı alamıyorduk. 5 lira olduğu için herkes yiyebilecek. Hayat şartları da pahalı. Bugün ucuzlaması çok sevindirici" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-11-04 16:18:33
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