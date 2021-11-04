Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsiyi kasalarla aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsiyi kasalarla aldılar

DHA

Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsiyi kasalarla aldılar


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de vatandaşlar, kilosu 5 liraya düşen hamsiyi kasalarla satın aldı.
Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansımaya başladı. Edirne'de geçen haftalarda kilosu 40 liradan satılan hamsi, bugün Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarında kilosu 5 liraya düştü. Hamsinin fiyatını 5 liraya düştüğünü duyan vatandaşlar da balıkçı tezgahlarının önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar hamsiyi kasalarla alarak evlerine götürdü. 
'150 KASA BALIK SATTIK'
Balıkçı Hamza Köksoy, hamsinin kilosunun 5 liraya düşürmesiyle birlikte satışların arttığını ve gün içinde 150 kasa sattıklarını söyledi. Köksoy, "Hamsi oldukça bol, o nedenle 5 liraya düştü. Vatandaşı görüyorsunuz, herkes memnun, balığını alıp gidiyor evine. Geçen hafta 35-40 liraya satmıştık. Günden güne düşmeye başladı. Bugün de 5 lirayı gördü. Bugün de oldukça rağbet var. İnşallah böyle devam eder ki biz de bol bol balık satarız. Kasalarla da alan oluyor, niye almasınlar ki? Bir çay artık 5 lira. Bugün şu ana kadar 150 kasa sattık, daha da satmaya devam ediyoruz. Temennimiz hep fiyatların bu şekilde devam etmesi" dedi.
Fiyatının 5 liraya düştüğünü öğrendiği için hamsi almaya geldiğini söyleyen Sermet Can ise, "Fiyatı 5 liraya düştüğü için alabildiğim kadar almak istiyorum. Bugün 4 kilo alacağım. 5 liraya düştükten sonra niye almayayım ki. En azından artık bütçesi yetmeyenler de alabilecek" diye konuştu.
10 kilo hamsi satın alan Nurten Bacun ise, "Daha önce pahalıydı alamıyorduk. 5 lira olduğu için herkes yiyebilecek. Hayat şartları da pahalı. Bugün ucuzlaması çok sevindirici" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-11-04 16:18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda ...
FETÖ´den 6 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ´den 6 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen ...
(Özel) Edirneliler şaşkın Anavatanı Güney Amerika olan, görenlerin ise fare sandığı su maymunları Tunca Nehri'nde
YEREL HABERLER (Özel) Edirneliler şaşkın Anavatanı Güney Amerika ...
İpsala Kaymakamı Güngör, gümrük kapısındaki denetimleri inceledi
YEREL HABERLER İpsala Kaymakamı Güngör, gümrük kapısındaki ...
Edirne'nin 'yasaklı ırk köpekleri' ömür boyu barınak mahkumu
YEREL HABERLER Edirne'nin 'yasaklı ırk köpekleri' ömür boyu barınak ...
Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve komiser tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski ...
Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
Yangın söndürme aracının çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Yangın söndürme aracının çarptığı otomobil metrelerce ...
Edirne’de öğrenci adaylarına 5 dilde tanıtım
YEREL HABERLER Edirne’de öğrenci adaylarına 5 dilde tanıtım
Gazeteler süs sepeti olarak geri dönüşüme kazandırılıyor Eski gazeteler sanat eserine dönüşüyor
YEREL HABERLER Gazeteler süs sepeti olarak geri dönüşüme ...
'Ayçiçeği yağı fiyatları pandemi nedeniyle arttı'
YEREL HABERLER 'Ayçiçeği yağı fiyatları pandemi nedeniyle arttı'
Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi İpsala'da öksüz ve yetim çocukları doğum günlerinde unutulmadı
YEREL HABERLER Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü ...
Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne’de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne’de sağanak etkili oldu
Hamsinin kilosu 10 TL’ye düştü, vatandaşlar kilolarca aldı Hamsi bereketi vatandaşların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Hamsinin kilosu 10 TL’ye düştü, vatandaşlar kilolarca ...
Pazarkule bağlantı yolları tamamlandığında tarihi köprülerin yükü hafifleyecek Pazarkule Sınır Kapısına ulaşımı sağlayacak köprü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Pazarkule bağlantı yolları tamamlandığında tarihi ...
Edirne’de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu
YEREL HABERLER Edirne’de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu
Yasa dışı avlananlara 293 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı avlananlara 293 bin lira ceza
Kuraklık buğday ekimini geciktirdi
YEREL HABERLER Kuraklık buğday ekimini geciktirdi
Doç. Musa Eren İşkodralı'dan İspanya'da master class eğitimi
YEREL HABERLER Doç. Musa Eren İşkodralı'dan İspanya'da master class ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.