Edirne’nin geleceği sempozyumda konuşuldu

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından düzenlenen ve Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu’nda Edirne’nin geleceği masaya yatırıldı.

Dönem başkanlığını Kırklareli Üniversitesinin üstlendiği, Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin üye olduğu Trakya Üniversiteler Birliği ortak bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Araştırmacı ve akademisyenlerin katıldığı 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu, “Edirne'nin Geleceği” alt başlığında çevrim içi üç oturumda gerçekleştirildi.

Edirne’nin tarihi kültürel, sanatsal ve turizme dayalı kalkınma potansiyelinin ele alındığı sempozyum, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Ayhan Gençler’in açılış konuşması ile başladı. Üniversitelerin mikro ölçekte şehirlerin ve bölgelerin, makro ölçekte ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerinde önemli rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Ayhan Gençler, “Üniversiteler, ekonomik gelişmeye katkılarına ilaveten sosyokültürel alanda da gelişimin desteklenmesini sağlayarak entelektüel birikimin oluşumu ve yayılımında da olumlu etki sağlamaktadırlar. Çeşitli alanlarda sahip olduğu entelektüel sermaye ile eğitim, sağlık, mühendislik gibi çok farklı faaliyetler kollarında yeni açılımların yapılabilmesi için bilgi ve hizmet aktarımında bulunurlar. Bu bağlamda üniversitelerin araştırmacı yapıları ile bulundukları bölgeye yaptıkları katma değer çok daha fazla olabilmektedir” dedi.

Pandeminin üniversitelerin şehrin dinamiklerine sağladığı katkının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Üniversiteler; ekonomik sektörlerin gelişmesi, göçün önlenmesi, girişimci ruhunun yaygınlaştırılması gibi birçok alanda şehirlerin kalkınmasında önemli roller oynuyor. Birçok farklı nedenden dolayı sanayilerin büyükşehirler ve çevresinde yoğunlaşması ile bu bölgelere yoğun bir göç dalgası yaşanmaktadır. Bu dalga neticesinde göç veren yerleşim yerlerinde üretim ve istihdam da doğal olarak negatif yönde ilerliyor. İşte öğrencilerin bir şehre gelmesiyle başta hizmet sektörü olmak üzere yeni istihdam alanları oluşuyor. Bu durum kent ekonomisine katkı sağladığı gibi nüfusun büyükşehirlerde yığılmasına ve yeni göçler verilmesine de engel oluyor” dedi.

Bölgesel kalkınmada üniversitelerin oldukça önemli ve belirleyici bir rolü olduğunu vurgulayan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, Edirne'nin, tarihî mirasımızı ve kültürel zenginliğimizi en iyi yansıtan şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Bölgesel kalkınmada üniversitelerin rolünü Trakya Üniversitesi özelinden açıklayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, “Akademik ve idari olmak üzere 5 bin çalışanı, 42 bin öğrencisi ile şehir yaşamında önemli bir yere sahibiz. Pandemiyle birlikte bir kez daha gördük ki şehirler, öğrenci olmadığında suyu çekilmiş değirmen gibi kalır ve mahzunlaşır. Öğrenciler, bir şehre anlam ve değer katarken hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük katkı sağlarlar” diye konuştu.

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