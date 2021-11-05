Osmanlı saray lezzetleri uygulama otelinde gün yüzüne çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı saray lezzetleri uygulama otelinde gün yüzüne çıkıyor

İHA

Osmanlı saray lezzetleri uygulama otelinde gün yüzüne çıkıyor

Edirne'de geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen Dr. Sadık Ahmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunuyor.
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan Dr. Sadık Ahmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde 5 yıldızlı otelde bulunması gereken tüm imkanlar yer alıyor. Osmanlı saray mutfağının eşsiz tatlarının yapımı ve sunumunda yer alan öğrenciler, bu lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuyor. Uygulama otelindeki öğrenciler derslerinin yanı sıra yapmış oldukları uygulamalı eğitimlerle mesleki tecrübelerini geliştirip geleceğe hazırlanıyor. Misafirlerden tam not alan 5 yıldız konforundaki uygulama oteli, Osmanlı saray mutfağı yemekleriyle de Edirne'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Osmanlı saray mutfağı dünyaya açılıyor
Özellikle festivaller zamanı konaklama sıkıntısı yaşayan turistlere de hizmet veren otel, Osmanlı saray mutfağının dünyaya tanıtımında da büyük rol oynuyor. Unutulmaya yüz tutmuş badem çorbası, mutancana, Çerkez tavuğu, levzine, zerde, Osmanlı pilavı, reyhan şerbeti gibi saray mutfağının özel lezzetleri öğrencilerin şık sunumuyla gün yüzüne çıkıyor. Teknolojik olarakta gelişmiş olan otel, yazılımdan kimlik kartı okuyucu sistemine, güvenli internet hizmetinden otomatik kartlı giriş sistemine kadar 5 yıldızlı otellerde kullanılan birçok sistemi de içinde bulunduruyor. Uygulama oteli, 45 oda, 84 yatak ve 124 kişilik konaklama kapasitesi ile misafirlerini bekliyor.

“Öğrencilerimiz Osmanlı kültürünü yaşatmaya çalışıyor”
Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rıza Korkusuz, “Geçtiğimiz haftalarda açılışını yaptığımız uygulama otelimizde yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Burada öğrencilerimiz Edirne saray mutfağından örnekleri yaparak bu kültürü yaşatmaya çalışıyorlar. Bu lezzetleri misafirlerimize sunuyoruz. Edirne'nin tanıtımına da katkı sağlıyoruz. 45 odalı, 84 yataklı 124 kişilik kapasiteye sahip otelimiz 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. 300 öğrencimiz
var. Burada edindikleri tecrübelerle mezun olduktan sonra sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne sahip oluyorlar. Hazır şekilde iş bulma olanağına erişiyorlar" dedi.

“Zerde sünnet düğünlerinde yapılırdı”
Yiyecek içecek bölümü alan şefi Ayla Haykır, “Osmanlı döneminde özellikle düğünlerde yapılan örnek uygulamalar yaptık. Tatlılardan levine ve zerde yaptık. O dönemde sünnet düğünlerinde zerde mutlaka yapılırmış. Fatih Sultan Mehmet’in sevdiği mutancana yemeğini denedik. Geleneksel ile yeniyi birleştirmeye yönelik bir projemiz de var. İnşallah öğrencilerimizle birlikte yeni şeyler ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

“Bu otel bizi geleceğe hazırlıyor”
Öğrencilerden Eftalya Özgen, "Mutancana yemeğini yapmayı öğrendim. İçinde badem, bal, kuzu eti, incir ve kuru üzüm var. Ürün yelpazesi açısından çok geniş ve lezzetli bir yemek. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in de en sevdiği yemek olarak biliniyor. Geçmişten günümüze yemekleri getirmeye çalışıyoruz. Gelen müşterilere ve öğretmenlerimize sunum yapıyoruz. Burada çalışmanın bana çok faydası oluyor. Bizi geleceğe çok güzel hazırlıyor. Mezun olduktan sonra da gastronomi alanında devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Master şef olmayı hayal ediyorum”
Osmanlı mutfağından zerde ve levzine tatlısını yaptıklarını söyleyen öğrencilerden Seçkin Tatlı, “Bu tatlılar Osmanlı döneminde özellikle düğünlerde yapılan tatlılar arasında yer alıyor. Zerde günümüzde de çok sevilerek yenmeye deva ediyor. Buradan mezun olduktan sonra master şef olmak isterim. Turizm okuyan her öğrencinin hayalidir bu. Benim de en büyük hayalim bu” dedi.
Uygulama otelinin Teknik Müdür Yardımcısı Tuncay Ardalı ise otelin teknik imkanları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’nin geleceği sempozyumda konuşuldu
YEREL HABERLER Edirne’nin geleceği sempozyumda konuşuldu
Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü ...
Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü, dakikalar içerisinde tonlarca satıldı
YEREL HABERLER Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü, dakikalar içerisinde ...
Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi ...
Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsiyi kasalarla aldılar
YEREL HABERLER Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsiyi kasalarla ...
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda ...
FETÖ´den 6 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ´den 6 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen ...
(Özel) Edirneliler şaşkın Anavatanı Güney Amerika olan, görenlerin ise fare sandığı su maymunları Tunca Nehri'nde
YEREL HABERLER (Özel) Edirneliler şaşkın Anavatanı Güney Amerika ...
İpsala Kaymakamı Güngör, gümrük kapısındaki denetimleri inceledi
YEREL HABERLER İpsala Kaymakamı Güngör, gümrük kapısındaki ...
Edirne'nin 'yasaklı ırk köpekleri' ömür boyu barınak mahkumu
YEREL HABERLER Edirne'nin 'yasaklı ırk köpekleri' ömür boyu barınak ...
Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve komiser tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski ...
Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
Yangın söndürme aracının çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Yangın söndürme aracının çarptığı otomobil metrelerce ...
Edirne’de öğrenci adaylarına 5 dilde tanıtım
YEREL HABERLER Edirne’de öğrenci adaylarına 5 dilde tanıtım
Gazeteler süs sepeti olarak geri dönüşüme kazandırılıyor Eski gazeteler sanat eserine dönüşüyor
YEREL HABERLER Gazeteler süs sepeti olarak geri dönüşüme ...
'Ayçiçeği yağı fiyatları pandemi nedeniyle arttı'
YEREL HABERLER 'Ayçiçeği yağı fiyatları pandemi nedeniyle arttı'
Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi İpsala'da öksüz ve yetim çocukları doğum günlerinde unutulmadı
YEREL HABERLER Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.