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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan polisi torbacılara göz açtırmıyor

İHA

Keşan polisi torbacılara göz açtırmıyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin torbacılara yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişinden 2'si tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Keşan'da torbacılara nefes aldırılmayan uygulamada sokak üzerine park edilen bir araçta yapılan aramada 152.90 gram metamfetamin ve bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.B. ve F.K. gözaltına alındı. Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem başlatılan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Durdurulan bir başka araçta ise bin 23 gram bonzai maddesi, 409 gram esrar maddesi ve 853 gram kimyasal sıvı ele geçirildi. D.B. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceği belirtilerek, "Birinci önceliğimiz uyuşturucuyu tamamen Keşan'dan silmek" ifadelerine yer verildi.

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