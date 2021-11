Yıkılacak eski belediye binasından hurda toplayanlara 'yağma' tepkisi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) EDİRNE´nin Keşan ilçesinde eski belediye binasının yıkımı öncesi binaya kesme makası ve balyozlarla giren yaklaşık 50 kişi topladıkları hurda demirleri at arabaları ve triportörlere yükledi. İş yerlerini boşaltmaya çalışan esnaf duruma tepki gösterdi.

Çarşı merkezindeki eski belediye binasının yıkımı öncesi demir kesme makası ve balyozlarla binaya giren yaklaşık 50 kişi, topladıkları hurda demirleri at arabaları ve triportörlere yükledi. Polis ve zabıta ekipleri olası bir kazaya karşı çevredeki cadde ile sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevrede toplananlar ise hurda demir toplayanları merakla izleyerek, cep telefonlarıyla görüntüledi. Demirleri at arabaları ve triportörlere dolduranlar hurdacıların yolunu tuttu.

İŞ YERLERİNİ BOŞALTAN ESNAF TEPKİLİ

Öte yandan iş yerlerini boşaltmaya çalışan esnaf ise duruma tepki gösterdi. Esnaf Onur Sezer, olayı yağma olarak değerlendirerek, "Akşam dükkanımızı bırakıp gidemedik. Ne can ne de mal güvenliğimiz vardı. Malları zor kurtardık, dükkanı da boşalttık. Yavaş yavaş yağmalıyorlar, yapacak bir şey yok. Boşaltabildiğimiz kadar boşalttık, kalanlar da kaldı. Polis barikatları konuldu ama olan da oldu" dedi. Zafer Topçu ise talan yaşandığını ifade ederek, "Şu an malımıza sahip çıkamıyoruz. Akşama kadar ne yaparsak yapacağız. Böyle bir rezillik yok. Böyle bir şey görmedim. Resmen iş yerlerinde yağma yapıyorlar" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-11-05 14:06:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.