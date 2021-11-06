Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis 



Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE, TEKİRDAĞ, (DHA)EDİRNE ve Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı. Sis nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle Edirne'nin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü. Özelikle Meriç Nehri bölgesinde tarihi köprü ve Selimiye Camii sis nedeniyle gözden kayboldu. Sürücüler trafikte güçlük çekerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri sisin gün içinde etkisini yitireceğini belirtti.

Tekirdağ'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Tekirdağ'da balıkçılar yoğun sis nedeniyle denize açılamazken, kentten Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN

2021-11-06 13:15:47



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