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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleneksel kış tatlısı tahin helvasına yoğun talep

İHA

Geleneksel kış tatlısı tahin helvasına yoğun talep

Saray mutfağı ile ünlü Edirne’de havaların soğuması ile birlikte kış tatlısı tahin helvası, yurtiçinden ve komşu ülkeler, Yunanistan ve Bulgaristan’dan yoğun talep görüyor.
Osmanlı saray mutfağının lezzetlerinden tahin helvası Edirne’de yoğun ilgi görüyor. Özellikle komşu ülkelerden Yunanistan ve Bulgaristan’ın vazgeçilmez lezzeti haline gelen, daha çok kış mevsiminde tüketilen tahin helvası, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte talepleri artırdı. Bunun sonucunda ise ustalar yoğun bir mesai harcıyor. Dededen toruna gelen mesleklerden biri olan helva ustalığını devam ettiren, son ustalardan Gökhan Ergüller, şimdilerde helvanın fabrikasyon yöntemiyle, çeşitli katkı maddelerinin kullanıldığını ve kendi imalathanesinde el işçiliğiyle yapılarak eski damak tadını muhafaza etmeye çalıştıklarını belirtti.

“Tahin helvası pancardan ve susamdan yapılır”
Dededen toruna kalan kendi imalathanelerinde tahin helvası üretimi ve satışını yaptıklarını belirten Ergüller, “Ben bu mesleği daha ileriki yaşlarda 45 yaşında öğrendim. Daha önceki dönemlerde yapımı daha yorucu ve zordu. Şeker, tahin, susam olsun, katkısız bir şekilde yapılırdı. Şimdilerde ise çeşitli katkı maddeleri var ama biz yine eski tadı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Tahin helvası, pancar şekeri ve susamdan yapılıyor. Trakya'da yetişen kaliteli ürünleri kullanıyoruz. Bizde makine sistemi yoktur. El ve küreklerle kendi işçiliğimizle üretim gerçekleşir. Bizim şehir dışına da dağıtımımız mevcuttur. Özellikle hafta sonları Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen bir turist yoğunluğu yaşanıyor. Tahin helvası, şekerin ve tahinin verdiği enerjiden dolayı daha çok kışın tüketilen bir üründür. Yorucu ve yoğun bir iş olmasından dolayı çırak yetiştirmek zor oluyor. Müşterilerimizi en iyi şekilde en iyi ürünü sunduğumuzu düşünüyor ve buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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