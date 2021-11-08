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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak avcılara 43 bin 828 lira ceza

İHA

Kaçak avcılara 43 bin 828 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görev yapan ekipler, kasım ayı başında 563 avcıyı denetledi.
DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde, 31 avcıya idari işlem yapılırken, yasa dışı avda kullanılan 1 tüfeği de el konulduğu bildirildi. Yapılan genel denetimlerde kaçak avcılara 43 bin 828 TL idari para cezası ve 52 bin 800 TL de tazminat uygulandı.
Denetimlerde yakalanan ve yasa dışı avlanan 41 ötücü kuşta doğaya salındı. Av denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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