Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı

DHA

Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurtası' projesi kapsamında, 350 kadın girişimciye toplam 36 bin 750 tavuk dağıtıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, günde 22 bin ile 25 bin arasında yumurtanın piyasa arz edileceği proje kapsamında kadınların, hem kendi paralarını kazanacağını hem de aile gelirlerine net katkı sağlayacağını ifade etti.
Edirne Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen 'Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurtası' projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Kemalköy'deki tanıtım etkinliğinde, proje kapsamında 350 kadın girişimciye dağıtılacak 36 bin 750 tavuğun bir kısmı da sahiplerini buldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, günde 22 bin ile 25 bin arasında yumurtanın piyasa arz edileceği proje kapsamında kadınların, hem kendi paralarını kazanacağını hem de aile gelirlerine net katkı sağlayacağını söyledi. Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle kadın girişimciler katıldı.
'350 KADININ HAYATINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK'
Etkinlikte konuşan Vali Canalp, Edirne'de geride kalan 1 yılda kadın kooperatiflerini teşvik etmeye yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projede belirlenen kadın girişimcilerin hayatının değişeceğine vurgu yapan Canalp, "Ben şuna içtenlikle inanıyorum. 350 kadınımızın hayatında çok şey değişecek. Kendileri, dünyaya bugüne kadar baktıklarından çok farklı şekilde bakacaklar. Emin olun ki, bir insanın yaşı kaç olursa olsun kendi parasını kazandığı zaman ve kendi parasıyla belli işleri yaptığı zaman hayata bakış açısı başkalaşıyor. 350 kadınımız artık bundan sonra hem kendi paralarını kendileri kazanacaklar, hem de 350 ailenin de gelirine net katkı sağlamış olacağız. Bu bir başlangıç projesidir. Önümüzdeki yıllarda bu projeden elde ettiğimiz sonuçlarla bunun devamını getireceğiz" dedi.
'KADINLARIMIZ EKONOMİK OLARAK GÜÇLENECEK'
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da kadınların hayatın her alanına katılımının 21'inci yüzyılı şekillendireceğini ifade ederek, "Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanında olması çok önemli. 21'inci yüzyılı şekillendirecek olan, kadınların hayatın her alanına katılımıdır ama kadınlarımızın karar mekanizmalarında yer almalarının yolu da ekonomik olarak güçlenmelerinden geçiyor. Bugün bu projeyle de kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenmesi, ekonomik, sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayacak olmaktan, buna vesile olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.
'VATANDAŞ TAZE VE DOĞAL KÖY YUMURTASI YİYECEK'
Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ise projeyle ilgili bilgiler paylaştı. Kadınların projeyle ev ekonomisine net katkı sağlayacağını ifade eden Bayazıt, "Kadın yetiştiricilerimizin özellikle hayvansal üretime katkı sağlamaları, bu katkıları arttırmaları için böyle bir projeyi yapmış olduk. Aynı şekilde bir istihdam sağlamak istiyoruz. Bu istihdam neticesinde kadınlarımız ev ekonomisine büyük katkı sağlayacaklar proje sonunda. Tüketicilerimiz de bu proje sonunda gayet lezzetli, güzel ve taze doğal köy yumurtalarına bol miktarda ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı.
VALİ YUMURTA PİŞİRDİ
Konuşmaların ardından törene katılan kadın girişimciler, kendilerine verilecek tavuklarla buluştu. Vali Canalp ve protokol daha sonra kadın kooperatiflerinin yaptığı lezzetleri tadarken, üretilen yumurtaları da tavada pişirdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-11-08 16:11:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasa dışı avlananlara 96 bin 628 lira ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı avlananlara 96 bin 628 lira ceza
Efsanelere konu olmuştu, ilk hasadı gerçekleşti
YEREL HABERLER Efsanelere konu olmuştu, ilk hasadı gerçekleşti
Kaçak avcılara 43 bin 828 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avcılara 43 bin 828 lira ceza
Selimiye sisle kaplandı
YEREL HABERLER Selimiye sisle kaplandı
Atatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyor
YEREL HABERLER Atatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler ...
FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı
Geleneksel kış tatlısı tahin helvasına yoğun talep
YEREL HABERLER Geleneksel kış tatlısı tahin helvasına yoğun talep
Edirne’de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Edirne’de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor
Meriç Nehri, '3 Nehir 1 Şehir' projesi ile su sporlarının merkezi haline gelecek
YEREL HABERLER Meriç Nehri, '3 Nehir 1 Şehir' projesi ile su ...
Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis 
YEREL HABERLER Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis 
Edirne'de deveci armudun hasadına başlandı Armut üreticisi de toplayıcısı da memnun Üretici Çalık: “8 yıl önce armut ekmeye başladım şimdi dünyaya ihracat ediyoruz”
YEREL HABERLER Edirne'de deveci armudun hasadına başlandı Armut ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.