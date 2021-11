Kadınlar tavuk besleyip yumurta satarak ev ekonomisine katkı sağlayacak Üretici kadınlara 36 bin 750 tavuk desteği

‘Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi’ tanıtım programı Edirne Kemalköy’de gerçekleştirildi. Her birine 105 tavuk olmak üzere 350 kadın yetiştiriciye toplam 36 bin 750 tavuk dağıtıldı.

Köylerdeki kadın yetiştiricilerin, üretime yaptığı katkıların artırılması, onlara istihdam oluşturup ekonomik hayata katılmaları, elde edecekleri gelir ile ev ekonomilerine destek sağlamaları ve vatandaşların taze, lezzetli, doğal köy yumurtalarına kolay ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla kadın yetiştiricilere yönelik hazırlanan “Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi’’ düzenlenen tanıtım töreni ile hayat geçirildi.

Kemalköy’de düzenlenen tanırım programına Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Eşi Ayten Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, il genel meclis üyeleri, siyesi parti temsilcileri ve girişimci kadınlar katıldı.

Devletin ve hükümetin temel önceliklerinden birisinin kadınlara yönelik gerçekleştirilen hizmetler olduğunu söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, hayatın her aşamasında gelişmiş ülkelere bakıldığında sosyal hayatta da ekonomik hayatta da temsil noktasında da gelişmiş ülkelerde kadın ve erkeklerin yüzde 50 yüzde 50 orantılı şekilde yer aldığının görüldüğünü ifade etti.



“Edirne’nin kadınlarına güveniyoruz”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesi dediği hedefe ulaşmanın yolunun kadınların hayatın her alanına girmesinden geçtiğini belirten Vali Canalp, “Edirne’de kadınlara yönelik yaptığımız belli projeler var. Bunlardan birisi kadın kooperatiflerini teşvik etmekti. Bundan 1 yıl önce bizim 2 kadın kooperatifimiz vardı. Sayıyı 4’e çıkarabildiğimiz zaman eşimle farklı bir şevince bürünmüştük. Yaşasın yüzde 100 arttı diye çocuk gibi sevindik. Bugün kooperatiflerimizin sayısı 15’i buldu. Bu bizim çalışmamızdan değil, Edirnelilerin kadınlarının sayesinde oldu. Edirne’nin kadınlarına güveniyoruz. Onlarla yaptığımız her işte bizi başarıya taşıyacaklarından eminiz” dedi.



“Kaliteli üretim ve pazarlama konusu çok önemli”

Kaliteli üretimin önemine değinen Vali Canalp, “Kooperatiflerimizin kaliteli üretim için ihtiyaç duydukları ne varsa bina, ekipman donanım olsun bunların tamamını hediye olarak takdim ediyoruz. Bunun dışında kaliteli üretimi pazarlama da bu işin diğer ayağıdır. İşin sürekliliğini sağlamak için pazarlama konusunu da sağlamamız gerekiyor. Bunun için Edirne’de satış noktaları oluşturduk. Özellikle ilkbahar, yaz ve sonbaharın belli dönemlerine kadar 150 adet satış noktasında kadınlarımızın ürettiği ürünler gayet de güzel kendilerine Pazar bulabiliyorlar. Kooperatiflerimiz kendi ürünlerini İstanbul veya başka bir yere de pazarlayabilecek noktaya doğru ilerliyorlar. Şehir Gönüllüleri Vakfı da kadın girişimcilerimizin hepsini desteklemeye devam ediyor. Bu merkez de Edirne’nin gönüllü hanımefendilerinin desteği ile günden güne güçleniyor” ifadelerine yer verdi.

350 üretici kadına verilecek 105’er adet atak cinsi yumurta tavuklarının dağıtımını yaptıklarını aktaran Vali Canalp, “Bu kadınlarımızın hayatında çok şey değişecek. Bir insanın yaşı kaç olursa olsun kendi parasını kazandığı zaman ve kendi parasıyla bir işi yaptığı zaman hayata bakış açısı değişiyor. 350 kadınımız hem kendi paralarını kendileri kazanıyor olacaklar. Bu tavuklarla 350 ailenin gelirine net bir katkı sağlamış olacağız. Önümüzdeki yıllarda bu projenin devamını getireceğiz” diye konuştu.



“Kadınlarınıza yönelik istihdam sağlamayı hedefliyoruz”

Projenin isminden de anlaşılacağı gibi hedef kitlenin kadınlar olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, "Bizler biliyoruz ki kadınlarımızın özellikle köylerimizde üretime tarımsal üretime bitkisel üretime hayvansal üretime yapmış olduğumuz katkıları hepimiz biliyoruz. Kadın üreticilerimizin özellikle hayvansal üretime katkı sağlamaları ve bu katkıları arttırmaları için böyle bir projeyi yapmış olduk. Kadınlarınıza yönelik istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Kadınlarımız bu sayede ev ekonomilerine de katkı sağlayacaklar. Vatandaşlarımız bu proje sonunda gayet lezzetli doğal ve taze köy yumurtalarına kolaylıkla ulaşabilecekler” şeklinde konuştu.



“36 bin 750 adet tavuk dağıtımı yapacağız”

Proje kapsamında il ve ilçe müdürlüklerde çalışan veterinerlerin gerekli kontrolleri sonrasında 350 üretici kadın seçtiklerini ifade eden Bayazıt, “Kümesleri uygun olan asgari ve teknik şartlara uygun sağlıklı kümes ve işletmelerimizi seçtik. Kadınlarımız bu projeye dâhil oldular. 350 işletmemize 105 er adet ataks ırkı tavuklarımızın dağıtımını gerçekleştirdik. Bu cins tavuklar ülkemizin ilk tescilli yerli ırkıdır. Verimli, dayanıklı ve iklim şartlarına uyumludur. Yerli olmasından dolayı da bu cinsi tercih ettik. Toplam 36 bin 750 adet tavuk dağıtımı yapacağız. 8 gün içinde bu dağıtımı bitireceğiz. Edirne'de belki de ilk defa büyük bir sayıda tavuk dağıtmış olacağız. Bu hem hayvansal üretimimizi hem de hayvan sayısını arttırmış olacak. Bunun yanında 210 ton yem dağıtmış olacağız. Bunun 105 tonu piliç büyütme yemi 105 tonu da yumurta öncesi yem” ifadelerine yer verdi.



“Devlet destekleri kadınları cesaretlendiriyor”

Devletin verdiği hibe ve desteklerin kadınları cesaretlendirdiğini söyleyen Trakya Emekçi Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Saz, yapılan desteklerle çok iyi noktalara geldiklerini ve daha fazla pazarda yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Kadın Eliyle Gezen Tavuk Projesi’nin hayırlı olmasını dileyen Saz, kadının gücünün ve çalışma hayatındaki yerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Konuşmaların ardından üretici kadınlar için getirilen Ataks cinsi tavuklar doğaya salındı.

Edirne Valisi Canalp ve beraberindekiler tavuklardan elde edilen organik yumurtaları tavada pişirerek tadına baktı.

