Keşan Belediyesi eski hizmet binasının yıkımı başladı Yıkımı izleyen vatandaşlar, zihinlerinde canlanan hatıralarla duygulandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde tartışmalı yıkım sürecinin ardından Keşan Belediyesi’nin eski hizmet binasında yıkım başladı. 16 Kasım tarihinde yapılması beklenen ancak, şartname maddelerinin bozulmasının ardından doğrudan temin yoluyla başlayan hafriyatın ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir doğal afet durumunda sağlam kalmasının mümkün olmadığı belirtilen Keşan Belediyesi eski hizmet binası için yıkım kararı çıkmış, kiracılara tahliye çağrısı yapılmıştı.

Bina içindeki işyerlerinin iki gün süren olaylı tahliyesinin ardından bugün iş makineleri binaya girdi. 8 Kasım tarihi ile birlikte kuzey cephesinden başlanarak binanın yıkımı start aldı. İş makinaları ile yıkılan binanın çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri uygulandı. Yıkım süresi boyunca çevre caddeleri trafiğe kapatılan binanın çevresi metal plaka bloklar ile çevrilirken, polis ve zabıta ekipleri de aynı olumsuzlukların tekrar yaşanamaması için hazır bulundu.

Yıkım çalışmaları çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. İş makinalarının çalışmalarını daha iyi görebilmek için çevredeki duvarların üzerine çıkarak merakla takip edenlerin yanında bazı kişiler de güvenlik amacıyla çekilmiş metal levhaların arasından başlarını soktu.

İçindeki düğün salonları ve işyerleri ile 38 yıllık yapının yıkılışını izleyen vatandaşlar, zihinlerinde canlanan hatıralarla duygulandı.

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