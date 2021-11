İkiz plaka yöntemiyle spor otomobil kaçakçılığına operasyon 7 milyon değerinde spor otomobil ele geçirildi Üçü gümrük memuru 9 kişi gözaltına alındı

Edirne merkezli 9 ilde kaçakçılara yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, ikiz plaka kullanılarak Türkiye'ye getirilen yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 4 spor araba yakalandı. Otomobillerle birlikte 2 bin 200 güneş gözlüğü, 890 adet rulman, 900 oyuncak, 298 cep telefonu, 39 lüks otomobil parçası ile 540 gıda takviyesi vitamine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, 2 Kasım 2021 tarihinde Edirne, İstanbul, Sakarya, Düzce, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Konya illerinde yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, Edirne'nin Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı ve Pazarkule Kara Hudut Kapısında görevli 3 gümrük personeli ile irtibatlı 6 kaçakçı şahsın, ikiz plakalı araç kullanarak ülkemize getirdiği toplam 2 bin 200 adet güneş gözlüğü, 890 adet rulman, 900 adet oyuncak, 298 adet cep telefonu, 39 adet lüks otomobil görüntü ve ses sistemi, 19 adet Multimedya LCD ekran, 540 adet C vitamini ele geçirildi.



7 milyon değerinde spor otomobiller

Operasyonda ayrıca, gümrük memuru ile irtibatlı şekilde Türkiye'ye usulsüz girdiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 7 milyon değerindeki lüks spor araçlar, Sakarya, İstanbul, Konya Antalya illerinde yakalanarak Edirne'ye getirildi ve el konuldu.

Olay ile ilgili E.A., Ü.A., O.K., K.M.M., H.H.S., U.K., M.T., E.T. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Toplam 9 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Kaçakçılık operasyonuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

