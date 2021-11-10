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FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan 12 şüpheli hakkında yakalama kararı

İHA

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan 12 şüpheli hakkında yakalama kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik 9 ilde çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen doktor, komiser, akademisyen, gelir uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların olduğu toplam 12 şüphelinin yakalanmaları için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne, Diyarbakır, Şırnak, Hatay, Ankara, İstanbul, Konya, Karabük ve Kırşehir'de başlatılan operasyon devam ediyor.

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