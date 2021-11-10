3. Uluslararası Baskı Resim Yarışması sonuçlandı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Baskı Resim Yarışması”nın sonuçları açıklandı. Türkiye’nin ve dünyanın pek çok kentinden ilgi gören ve geniş çaplı katılımın gerçekleştiği yarışmada farklı tekniklerde ortaya koyulan 140 eser yarıştı.

Konunun serbest bırakıldığı fakat her sanatçının daha önce hiç sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada ödül almamış bir eseriyle katılabildiği yarışmada, çeşitli tekniklerde yapılmış 140 adet eser arasından değerlendirilme yapıldı. Dekan Prof. Melihat Tüzün, Prof. Dr. Deniz Bayav, Prof. Valeri Chakalov, Doç. Dr. Deniz Gökduman ve Öğr. Gör. Begona Rodriguez Redua’dan oluşan Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda toplam 6 eser ödüle layık görüldü.

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülünün dışında Mansiyon, Esbaskı ve Jüri Özel Ödülleri’nin de sahiplerini bulduğu “3. Uluslararası Baskıresim Yarışması”nın birincilik ödülünün sahibi “Horos’un Gözü” adlı eseriyle Esin Selimoğlu oldu. Ödül töreni ve sergi tarihinin daha sonra açıklanacağı yarışmada 41 eser, sergilenmeye hak kazandı.

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