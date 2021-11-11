Saroz’un hediyelik eşyalarını Keşanlı engelliler üretecek

Keşan Belediyesi tarafından başvurusu yapılan ve başarılı bulunan “Engelsiz Keşan” projesinin uygulama sözleşmesinin imzaları Tekirdağ’da atıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı merkez hizmet binasında yapılan imza törenine, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar ve Keşan Belediyesi Proje Masası ekibi katıldı. İmza töreni sırasında bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin engelli istihdamı sağlaması sebebiyle projeye ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Trakya’nın önde gelen turizm noktalarında bölge ile ilgili hediyelik eşyada sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Şahin, Engelsiz Keşan projesinin bu eksiği kapatacağını belirtti.

Proje kapsamında Keşan ilçesinde Belediye’ye ait bir alanda “Engelsiz Yaşam Merkezi” kurulacak. Bu merkezde istihdam edilecek engelliler Keşan ve Saroz Körfezini simgeleyen magnet, örme bebek, anahtarlık, kupa gibi hediyelik eşyalar üretecek. Üretilen bu ürünler turistik noktalarda satışa sunulacak. Bunun yanında tesiste engellilere yönelik kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile spor ve rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenecek. Engelli ailelerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri yine proje içerisinde yürütülecek. “Engelsiz Yaşam Merkezi” faaliyete geçtiğinde, gerek engellilerin istihdam edilerek ekonomik koşullarının iyileştirilmesine ve aktif işgücüne katılmalarına gerekse de eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri ile psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulmuş olacak. Toplam bütçesi 2 milyon 200 bin 829,58 TL olan projenin 1 milyon 500 bin TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

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