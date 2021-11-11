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AK Parti´li Aksal: Tarım ve hayvancılık çalışmalarını sağlam zeminde yükselttik

DHA

AK Parti´li Aksal: Tarım ve hayvancılık çalışmalarını sağlam zeminde yükselttik


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "AK Parti hükümetleri olarak son 19 yılda tarım ve hayvancılık çalışmalarımızı gündelik popülist yaklaşımlardan uzak, gerçekçi planlı ve programlı politikalarla sağlam zeminde yükseltiyoruz" dedi. 
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM'de Plan ve Bütçe ve Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmesini takip ettiğini söyledi. Dünyada küresel olarak yaşanan ilkim değişikliği ile tarım anlayışının da yeni boyut kazandığını kaydeden Aksal, "Tarımsal üretimin en çok etkilendiği, su ve orman kavramlarının küresel gündemde ön sıralarda yer aldığı, gıda fiyatları ve üretim maliyetlerinin bütün dünyada yoğun dalgalanmalar yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. AK Parti hükümetleri olarak son 19 yılda tarım ve hayvancılık çalışmalarımızı gündelik popülist yaklaşımlardan uzak, gerçekçi planlı ve programlı politikalarla sağlam bir zeminde yükseltiyoruz" diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle Türkiye'nin tarım ve orman sektöründe dünyada söz sahibi olma konumunu güçlendiren birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aksal, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan küresel krize rağmen Türkiye'de gıda ihtiyacını karşılama konusunda sıkıntı yaşanmadığını söyledi.
`KURAKLIKTAN ETKİLENEN ÇİFTÇİMİZ İÇİN 2,5 MİLYAR LİRA BÜTÇE AYIRDIK´
Fatma Aksal, AK Parti iktidarında Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle üreticiye destekler verildiğini dile getirerek, "Son 19 yılda reel rakamlarla toplam 396 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2017'de 12,9 milyar lira olan tarım destekleri 2022'de 25,8 milyar liraya çıkarılmıştır. 2002'de 5 ürüne prim desteği verilirken bugün 18 ürüne verilmektedir. Pamuk primi yüzde 37,5 artışla 1,10 liraya çıkarıldı. Ayçiçeği desteği yüzde 25 artışla 50 kuruşa çıkarıldı. Mazot maliyetlerinin yüzde 50'si karşılanmaya devam ediyor. Gübre desteği, hububat grubunda dekara 16 lira olan gübre desteği 2021 yılı için 20 liraya, 2022 sezonu için 32 liraya çıkarıldı. Diğer ürünlerde 2020'de 4 lira olan gübre desteği 2021'de 8 liraya, 2022'de 16 liraya çıkarıldı. Türkiye OECD ülkeleri arasında desteklerin GSYH'ya oranında yüzde 1,61 ile ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca bu yıl yaşadığımız kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize yanlarında olduğumuzu göstermek için birçok tedbir aldık. Üreticinin verim kaybına göre dekara 30 lira ile 100 lira arası destek. Bu kapsamda kuraklıktan etkilenen çiftçimiz için yaklaşık 2,5 milyar lira bütçe ayırdık. 2021 yılı basınçlı sulama desteği başvurularında belge eksiği olmayan tüm projeleri kabul ettik. Bu projeler için 300 milyon lira kaynak sağladık" diye konuştu.  
`DEVLET DESTEĞİNİ VE HASAR TAZMİNAT ORANINI YÜZDE 10 ATIRDIK´
AK Parti´li Aksal, çiftçinin güvencesi olan TARSİM kapsamında poliçedeki devlet desteğini ve çiftçiye ödenen hasar tazminat oranını yüzde 10 atırdıklarını söyledi. Besici, süt üreticisi, un ve yem sanayicisinin maliyetlerini azaltmak için TMO aracılığıyla uygun fiyatlı arpa ve buğday satışlarına başladıklarını kaydeden Aksal, "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri ile yüzde 75 hibeli tohum ve fidan temini gerçekleştirdik. İl ve bölgesel bazlı toplantılar gerçekleştirerek sektörle birlikte küresel ısınmaya karşı alacağımız önlemleri içeren yol haritamızı belirliyoruz. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gıda, çevre ve doğal kaynak güvenliğimizi sürdürülebilir kılmak için başlattığımız çalışmaların 2022 yılında da artarak devam edeceğini buradan belirtmek istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-11-11 12:24:45

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