Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Meriç Edirne Sulaması inşaatını inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Meriç Edirne Sulaması inşaatında incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Edirne'de DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün Meriç Edirne Sulaması inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Özkaldı, alanda 7 bin 800 hektarlık sulama sahasının olduğunu ifade etti. Sahanın yüzde 70 çeltik ekiminin yapıldığı önemli bir alan olduğunu aktaran Özkaldı, "Edirne çeltik üretiminde birinci sıradadır. Dolayısıyla proje bu bakımdan çok önemlidir. 7 bin 800 hektarın inşallah planlamamıza göre 2 bin 500 hektarını önümüzdeki yıl sulama mevsimine yetiştirmeyi planlıyoruz. 2023 yılında bu alanı 5 bin hektara çıkarmayı, 2023'ün sonunda da 7 bin 800 hektarın tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Edirne'de gerçekten tarım çok güzel yapılıyor. Sulamanın önemi de biliniyor. Biz de bu yatırımları hızlandırmak için başta Cumhurbaşkanımızın destekleri var, bakanımız tabii ki bu yöreye çok önem veriyor. Bizlerin de takibiyle milletvekilleri ve il başkanlarımız da işleri takip ediyorlar sağ olsunlar. Hep birlikte ekip çalışmasıyla bu yatırımları zamanında bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özkaldı, çalışma yapılan alandaki sulama borusunun üzerine imza atarak hayırlı olmasını diledi.

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